Rusija atakavo Kyjivą: žuvo 4 žmonės, 10 buvo sužeista

Žuvo mažiausiai keturi žmonės ir dar dešimt buvo sužeisti, pranešė karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka. Tarp žuvusiųjų yra 12 metų mergaitė.
Miesto meras Vitalijus Klyčko sekmadienio rytą tinkle „Telegram“ kalbėjo apie besitęsiančias intensyvias raketų ir dronų atakas prieš kelis miesto rajonus.
Apgriautas penkių aukštų daugiabutis. Krentančios nuolaužos žalos padarė ir kitiems pastatams bei automobiliams. Apie gaisrus pranešta iš kelių miesto rajonų. Remiantis valstybine nepaprastųjų situacijų tarnyba, per ataką apgadintas Kardiologijos centras, žuvo du žmonės.
Žinių portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis institucijomis, rašo, kad Rusija raketomis bei dronais intensyviai atakavo ir kitus Ukrainos miestus.
Apie sprogimus pranešta iš Kyjivo, Zaporižios, Chmelnickio. Zaporižioje per smūgį apgadinta mokykla, viename daugiabutyje kilo gaisras, rašė portalas, remdamasis srities gubernatoriumi Ivanu Fiodorovu. Sužeistas 21 žmogus, įskaitant tris vaikus. Ataka esą pirmiausiai buvo nukreipta prieš civilinę infrastruktūrą.
Dėl oro pavojaus Ukrainoje Lenkija netoli Liublino ir Žešuvo miestų šalies pietryčiuose iš dalies uždarė oro erdvę. Priežastis yra „neplanuota karinė priemonė valstybės saugumui užtikrinti“, – pranešė skrydžių stebėjimo tarnyba „Flightradar24“.
Lenkija taip pat pakėlė naikintuvus. Be to, buvo padidintas antžeminės oro gynybos sistemos parengties lygis, pranešė lenkų kariuomenė. Tai esą atsargumo priemonė, skirta Lenkijos piliečiams apsaugoti, pirmiausiai – su Ukraina besiribojančiose teritorijose.
Praėjusiomis savaitėmis kelios ES šalys, įskaitant Lenkiją, apkaltino Rusiją pažeidus oro erdvę. NATO spėja, kad taip Maskva bando Aljanso ryžtą. Rusija šeštadienį dar kartą atmetė kaltinimus ir įspėjo NATO šalis dėl griežtos reakcijos.
