Orbanas pranešė aplankysiantis Putiną Maskvoje

„Važiuoju ten, kad užtikrinčiau, jog Vengrijai šią žiemą ir kitais metais būtų užtikrintas energijos tiekimas už prieinamą kainą“, – teigė nacionalistų lyderis vaizdo įraše socialiniame tinkle „Facebook“.
Vengrija yra priklausoma nuo rusiško iškastinio kuro
Anksčiau buvo pranešta, kad Vengrija Europos Sąjungos (ES) teisme ginčys bloko planą iki 2027 metų pabaigos laipsniškai nutraukti rusiškų gamtinių dujų ir naftos importą, penktadienį sakė ministras pirmininkas V. Orbanas.
Valstybiniam radijui V. Orbanas sakė, kad ES savo plane naudodamasi prekybos taisyklėmis bando apeiti jo veto teisę dėl sankcijų rusiškai energijai.
„Kreipiamės į Europos Teisingumo Teismą, – penktadienį sakė V. Orbanas. – Tai akivaizdus Europos teisės, įstatymo viršenybės ir europiečių bendradarbiavimo pažeidimas (...). Jie už tai labai brangiai sumokės.“
Vengrija tebėra labai priklausoma nuo rusiško iškastinio kuro, siekia išimčių ir grasina vetuoti ES sankcijas dėl 2022 metų vasarį Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą. Praėjusią savaitę lankydamasis Vašingtone, kur susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), V. Orbanas užsitikrino JAV sankcijų dviem rusų energetikos bendrovėms išimtį.
