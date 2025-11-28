 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Orbanas pranešė aplankysiantis Putiną Maskvoje

2025-11-28 09:05 / šaltinis: BNS
2025-11-28 09:05

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pranešė, kad penktadienį Maskvoje susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, su kuriuo aptars energetiką.

Orbanas drąsiai pareiškė: Rusijos nebijome, o Trumpas vertas Nobelio premijos (nuotr. SCANPIX)

3

„Važiuoju ten, kad užtikrinčiau, jog Vengrijai šią žiemą ir kitais metais būtų užtikrintas energijos tiekimas už prieinamą kainą“, – teigė nacionalistų lyderis vaizdo įraše socialiniame tinkle „Facebook“.

Vengrija yra priklausoma nuo rusiško iškastinio kuro

Anksčiau buvo pranešta, kad Vengrija Europos Sąjungos (ES) teisme ginčys bloko planą iki 2027 metų pabaigos laipsniškai nutraukti rusiškų gamtinių dujų ir naftos importą, penktadienį sakė ministras pirmininkas V. Orbanas.

Valstybiniam radijui V. Orbanas sakė, kad ES savo plane naudodamasi prekybos taisyklėmis bando apeiti jo veto teisę dėl sankcijų rusiškai energijai.

„Kreipiamės į Europos Teisingumo Teismą, – penktadienį sakė V. Orbanas. – Tai akivaizdus Europos teisės, įstatymo viršenybės ir europiečių bendradarbiavimo pažeidimas (...). Jie už tai labai brangiai sumokės.“

Vengrija tebėra labai priklausoma nuo rusiško iškastinio kuro, siekia išimčių ir grasina vetuoti ES sankcijas dėl 2022 metų vasarį Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą. Praėjusią savaitę lankydamasis Vašingtone, kur susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), V. Orbanas užsitikrino JAV sankcijų dviem rusų energetikos bendrovėms išimtį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orbanas rėžė Tuskui po žodžių apie „mūsų karą“: „Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą“ (nuotr. SCANPIX)
Orbanas šią savaitę vyks į Maskvą: susitiks su Putinu (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

