NYT išanalizavo Ukrainos ginkluotės pirkimo audito išvadas: aptiko rimtų problemų

Ukraina sukūrė gynybos pramonę, gaminančią tūkstančius artilerijos sviedinių, šarvuotų transporto priemonių ir dronų, kurių modelių ir galimybių įvairovė yra stulbinanti. Tai dažnai laikoma pagrindine sėkmės priežastimi kovojant su Rusijos invazija, pažymima leidinyje.
Finansavimo neapibrėžtumas
Ukrainos kariuomenei skiriant milijardus eurų, kurie pasiekia šalies ginklų gamintojus, ir Europai teikiant dosnią finansinę pagalbą, didelė dalis šių lėšų panaudojimo lieka po karinio slaptumo šydu. Tai piktina analitikus ir aktyvistus, kurie kritikuoja Ukrainą dėl menkos pažangos kovojant su įsisenėjusia korupcija karinių pirkimų srityje.
Vienas iš pagrindinių klausimų, keliančių susirūpinimą vyriausybės auditoriams, tikrinantiems karines išlaidas, yra tai, kad Kyjivas sudaro sutartis su įmonėmis, kurios pateikė didesnes nei konkurentų kainas.
„The New York Times“ peržiūrėti vidiniai vyriausybės auditai rodo, kad per šiek tiek daugiau nei vienerius metus buvo pasirašyta dešimtys tokių sutarčių, taip pat buvo atvejų, kai ginklai buvo pristatyti pavėluotai arba nepilnai, o už niekada nepristatytus ginklus buvo sumokėta iš anksto.
Perėjimas prie vidaus gamybos
Tiesa, sutarčių sudarymas su didžiausią kainą pasiūliusiais tiekėjais savaime nereiškia korupcijos. Auditai atkreipia dėmesį, jog atsižvelgiant į nepastovią Donaldo Trumpo administracijos paramą ir ribotus Europos karinius pajėgumus, šalis pamažu atsisako priklausomybės nuo sąjungininkų paramos.
Vietoje to, Kyjivas kreipiasi į vidaus gamybą ir tarptautines ginklų rinkas, įskaitant sandorius, kurie iš dalies yra finansuojami Europos šalių per įvairias programas.
Kaip teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Ukraina savarankiškai apsirūpina 60 proc. savo ginkluotės. Šalies gamyklos gamina dronus, robotus ir įvairius ginklus. Ukraina taip pat pritaikė pigius vartotojams skirtus dronus misijoms, taip sutaupydama didžiules pinigų sumas.
Ukrainos prezidentas teigė, kad vietos gamybos ginklai taps Ukrainos ateities saugumo pagrindu, įskaitant juos kaip atgrasymo priemonę taikai išlaikyti, kai karas baigsis.
Auditų išvados ir viešųjų pirkimų reformos
Vyriausybės auditoriai, kurie tikrino Ukrainos Gynybos pirkimų agentūros pirkimus nuo 2024 m. pradžios iki šių metų kovo, nepateikė kaltinimų vagystėmis ar pasisavinimu, tik kai kurias sutartis perdavė teisėsaugos institucijoms vertinimui.
Tačiau 465 puslapių apimties ataskaitoje nustatyta, kad dešimtys sutarčių dėl artilerijos sviedinių, dronų ir kitų ginklų nebuvo sudarytos su mažiausią kainą pasiūliusiu dalyviu. Audito duomenimis, skirtumas tarp mažiausių pasiūlytų kainų ir Pirkimų agentūros faktiškai sudarytų sutarčių buvo mažiausiai 120 mln. eurų.
Savo pareiškime Viešųjų pirkimų agentūros direktorius Arsenas Žumadilovas teigė, kad mažesnės kainos pasiūlymai kartais buvo atmesti, nes jie „gali neatitikti reikiamų kokybės, pristatymo terminų, mokėjimo sąlygų ar kitų esminių kriterijų“.
Agentūros direktoriaus teigimu, sutarčių sudarymo praktika buvo neseniai peržiūrėta, siekiant užtikrinti sąžiningumą.
Vyriausybė įkūrė Viešųjų pirkimų agentūrą kaip nepriklausomą Gynybos ministerijos padalinį 2023 m., po to, kai Ukrainos žiniasklaida pranešė apie daugybę abejotinų išlaidų, įskaitant didžiules permokas už kiaušinius karių racionams ir žieminius paltus.
Ukrainos eksperimentai su naujais pirkimo modeliais
Didžioji dalis šių metų pirkimų finansuojama iš Ukrainos mokesčių pajamų, nors šalis pradėjo gauti ir Europos Sąjungos subsidijas. Pagal Danijos inicijuotą programą Europos šalys Ukrainai pažadėjo skirti daugiau nei 1,5 mlrd. eurų ginklų pirkimui iš savo pramonės.
Ukraina perka ginklus iš anksčiau neveikusių sovietinių ginklų gamyklų, kurios kadaise gamino balistines raketas, tankus, reaktyvinius lėktuvus ir kitą techniką, taip pat iš šimtų Ukrainos gynybos technologijų startuolių.
Ginklų prekiautojai įsitvirtino Ukrainos gynybos pirkimų sistemoje netrukus po Rusijos invazijos. Per maždaug du mėnesius Ukraina išeikvojo savo artilerijos šaudmenų atsargas ir iš nevilties kreipėsi į ginklų prekiautojus, prašydama atpirkti dalį jų.
Audito metu nustatyta rimtų problemų: ne tik buvo vėluojama pristatyti ginklus arba pristatomos nepilnos siuntos, bet pasitaikė ir atvejų, kai įmonės, nors ir gavo išankstinius mokėjimus, ginklų taip ir nepristatė. Be to, buvo pasirašytos sutartys su įmonėmis, net nepatikrinus, ar jos iš viso turi reikiamas gamybines patalpas ar dirbtuves.
Tiesa, Ukraina karo metu perka ginklus ne iš kelių didelių, pripažintų gynybos rangovų, o iš chaotiško daugiau nei 2 tūkst. ginklų tiekėjų tinklo.
Nepaisant minėtų problemų ir auditų išvadų, Gynybos pirkimų agentūra aktyviai ieško sprendimų, eksperimentuodama su naujais pirkimų modeliais. Pavyzdžiui, ji sukūrė internetinę prekybos platformą, skirtą dronams įsigyti. Ši platforma leidžia kariuomenės vadams pirkti tiesiogiai iš tiekėjų vos keliais paspaudimais, taip smarkiai sumažinant biurokratiją ir apeinant sudėtingą karinę pirkimų sistemą.
