TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nyderlandų policija sulaikė du paauglius, įtariamus šnipinėjimu užsienio valstybei

2025-09-26 20:48 / šaltinis: BNS
2025-09-26 20:48

Nyderlandų policija sulaikė du paauglius, įtariamus šnipinėjimu užsienio valstybei, penktadienį pranešė pareigūnai, vietos žiniasklaidai šį atvejį susiejus su prorusiškais programišiais.

Europolas: per didelę tarptautinę operaciją prieš kenkimo programas sulaikyti 4 rusai (nuotr. SCANPIX)

Nyderlandų policija sulaikė du paauglius, įtariamus šnipinėjimu užsienio valstybei, penktadienį pranešė pareigūnai, vietos žiniasklaidai šį atvejį susiejus su prorusiškais programišiais.

Teisėjas nurodė suimti du 17-mečius. Vienam iš jų skirtas kardomasis kalinimas, kitam – namų areštas, naujienų agentūrai AFP sakė prokuratūros atstovė Brechtje van de Moosdijk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leidinys „De Telegraaf“ pakalbino vieno iš vaikinų tėvą, sakiusį, jog pareigūnai apkaltino jo sūnų tuo, kad šis vaikščiojo pro svarbius Hagos pastatus su šnipinėjimo įrenginiu, galinčiu prisijungti prie „WI-Fi“ ir perimti duomenis. 

Tėvas laikraščiui pasakojo, kad pirmadienį į namus įsiveržė aštuoni vyrai su balaklavomis, turėdami orderį sulaikyti paauglį. 

Anot jo, įtariama, kad jo sūnus, mėgstantis žaisti kompiuterinius žaidimus, susisiekė su prorusiškais programišiais per užšifruotų pranešimų siuntimo programėlę „Telegram“.

Paauglys įtariamas nešęs „Wi-Fi“ ryšio įrenginį pro Kanados ambasadą ir Hagoje įsikūrusias Europos Sąjungos (ES) teisėsaugos agentūras Europolą ir Eurojustą. 

„Mano sūnus visiškai nesidomi politika. Negaliu įsivaizduoti, kad tai nutiktų. Žinau, kad jis domisi įsilaužimu į kompiuterius. Bet mes neturėjome supratimo, ką jis daro“, – sakė tėvas.

„Atidžiai stebėkite savo vaikus, klausinėkite jų, ką jie veikia, ir įspėkite juos apie pavojus“, – pridūrė jis. 

B. van de Moosdijk AFP nurodė, kad yra įtarimų dėl „užsienio valstybės kišimosi“, tačiau plačiau komentuoti atsisakė dėl įtariamųjų amžiaus ir bylos jautrumo.

Pasak jos, po dviejų savaičių vyks naujas posėdis už uždarų durų.

