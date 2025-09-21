Skriejo akmenys, policininkus puolė riaušininkų gauja: Hagoje – nesuvokiami vaizdai

Vos iš autobusiuko išlipus riaušių policijos pareigūnams, į juos skrieja akmenys, o tuoj ir puola įsiutusi riaušininkų gauja.
Puolė policijos pareigūnus
Į demonstraciją, anot policijos, susirinko apie pusantro tūkstančio žmonių, dalis jų mojavo Olandijos ir kraštutinių dešiniųjų organizacijų vėliavomis. Skelbiama, kad demonstrantai ėmė blokuoti greitkelį ir pulti policijos pareigūnus. Policija savo ruožtu naudojo dujas ir vandens patranką.
Riaušininkus pasmerkė ir anksčiau rinkimus laimėjęs dešiniųjų populistas Geertas Wildersas. Ir šį protestą internete suorganizavusi jauna kraštutinių dešinių pažiūrų aktyvistė „Els Rechts“. Ji pareiškė, kad tikėjosi taikios demonstracijos.
Policija skelbia riaušių metu areštavusi 30 demonstrantų, sužeisti keli policijos pareigūnai.
