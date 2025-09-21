Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Skriejo akmenys, policininkus puolė riaušininkų gauja: Hagoje – nesuvokiami vaizdai

2025-09-21 20:14
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 20:14

Olandijoje jaunos aktyvistės suorganizuotas protestas prieš šalies migracijos politiką staiga virto riaušėmis. Hagos policija skelbia areštavusi apie 30 smurtautojų, kai tūkstantinė minia ėmė blokuoti greitkelį ir pulti policijos pareigūnus.

1

Vos iš autobusiuko išlipus riaušių policijos pareigūnams, į juos skrieja akmenys, o tuoj ir puola įsiutusi riaušininkų gauja.

Puolė policijos pareigūnus

Į demonstraciją, anot policijos, susirinko apie pusantro tūkstančio žmonių, dalis jų mojavo Olandijos ir kraštutinių dešiniųjų organizacijų vėliavomis. Skelbiama, kad demonstrantai ėmė blokuoti greitkelį ir pulti policijos pareigūnus. Policija savo ruožtu naudojo dujas ir vandens patranką.

Riaušininkus pasmerkė ir anksčiau rinkimus laimėjęs dešiniųjų populistas Geertas Wildersas. Ir šį protestą internete suorganizavusi jauna kraštutinių dešinių pažiūrų aktyvistė „Els Rechts“. Ji pareiškė, kad tikėjosi taikios demonstracijos.

Policija skelbia riaušių metu areštavusi 30 demonstrantų, sužeisti keli policijos pareigūnai.

 

