„Z kartos protestuotojai“ sudegino gyvą buvusio Nepalo premjero žmoną, suspardė finansų ministrą – neregėti neramumai komunistų valdomoje šalyje

Protestuose žuvo mažiausiai 19 žmonių, manoma, dėl perteklinių policijos veiksmų. Po tokio smurto protrūkio į gatves išėjo dar daugiau žmonių, kurie užėmė Vyriausybės pastatą, įsiveržė į daugelio šalies lyderių namus.
Pavyzdžiui, „Simrik Airlines“ pastatas padegtas už tai, kad „suteikė“ sraigtasparnius iš šalies bėgantiems lyderiams. Būstinė buvo padegta dėl įtarimų, kad bendrovė suteikė sraigtasparnius iš Nepalo bėgantiems lyderiams per antivyriausybinius protestus.
Rajyalaxmi Chitrakar, buvusio ministro pirmininko Jhalanatho Khanalo (pareigas trumpai ėjo 2011-aisiais) žmona, mirė po to, kai buvo padegta savo namuose.
Incidentas įvyko jų rezidencijoje Dallu, kur protestuotojai, kaip pranešama „Khabarhub“, ją įkalino viduje ir padegė namą.
Ji buvo skubiai nugabenta į ligoninę kritinės būklės, bet, šeimos šaltinių teigimu, gydymo metu mirė nuo patirtų sužalojimų.
Šis incidentas papildė vis ilgėjančią aukų sąrašą ir sustiprino susirūpinimą dėl smurtinio visos šalies „Z kartos“ demonstracijų posūkio.
„India Today“ paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip suspardomas šalies finansų ministras Bishnu Prasadas Paudelis.
Protestuotojai padegė parlamento pastatą
Nepale protestuotojai antradienį įsiveržė į parlamento pastatą ir jį padegė, pranešė parlamento sekretoriato atstovas.
„Šimtai (demonstrantų) įsiveržė į parlamento zoną ir padegė pagrindinį pastatą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Ekramas Giri.
Antradienį, praėjus dienai po to, kai buvo inicijuotas vienas kruviniausių susidorojimų su protestuotojais per daugelį metų, kurio akivaizdoje žuvo mažiausiai 19 žmonių, atsistatydino Nepalo ministras pirmininkas.
„Nuo šiandien atsistatydinu iš ministro pirmininko posto (…) siekdamas imtis tolesnių veiksmų politinio sprendimo ir problemų išsprendimo link“, – prezidentui skirtame laiške tvirtino premjeras K. P. Sharma Oli.
Protestai, kurie prasidėjo pirmadienį ir kurių metų buvo reikalaujama, kad vyriausybė panaikintų draudimą naudotis socialiniais tinklais ir kovotų su korupcija, atsinaujino, nors programėlės ir vėl tapo prieinamos. Skaičiuojama, kad pirmadienį žuvo mažiausiai 19 žmonių, o žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ pranešė, kad prieš protestuotojus buvo panaudoti tikri šaudmenys.
Komunistų valdoma šalis
73-ejų K. P. Sh. Oli praėjusiais metais pradėjo ketvirtąją kadenciją poste, kai jo Komunistų partija suformavo koalicinę vyriausybę su centro kairės Nepalo kongreso partija nepastovumu pasižyminčiame parlamente.
Šioje 30 mln. gyventojų turinčioje Himalajų šalyje išaugo nepasitenkinimas dėl politinio nestabilumo, korupcijos ir lėto ekonominės plėtros tempo. Remiantis vyriausybės statistika, 15-40 m. amžiaus žmonės sudaro beveik 43 proc. gyventojų. Tuo metu Pasaulio Banko duomenys rodo, kad nedarbo lygis yra apie 10 proc., o bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui tesiekia 1 447 JAV dolerius (apie 1 230 eurų).
Ši šalis 2008 m. po dešimtmetį trukusio pilietinio karo ir taikos susitarimo, pagal kurį į vyriausybę pateko maoistai ir buvo panaikinta monarchija, tapo federaline respublika. Nuo to laiko vienas kitą keičiantys senstantys ministrai pirmininkai ir neoficialių derybų kultūra paskatino visuomenę manyti, kad vyriausybė yra atitrūkusi nuo realybės.
Nuo penktadienio socialiniame tinkle „TikTok“, kuris nebuvo užblokuotas, plito vaizdo įrašai – juose paprastų nepaliečių patiriami sunkumai buvo lyginami su politikų vaikais, besipuikuojančiais prabangiais daiktais ir brangiomis atostogomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!