Per protestus Nepale žuvo mažiausiai 10 žmonių

„Iki šiol žuvo 10 protestuotojų, o 87 buvo sužeisti“, – naujienų agentūrai AFP pranešė Katmandu slėnio policijos atstovas Shekharas Khanalas.
Nuo penktadienio Nepale nebebuvo galima naudotis keliomis socialinių medijų svetainėmis, įskaitant „Facebook“, „YouTube“ ir „X“, nes vyriausybė užblokavo 26 neregistruotas platformas, o tai sukėlė gyventojų pyktį ir sumaištį.
Informacijos pareigūnė netoliese esančioje Civilinėje ligoninėje Ranjana Nepal, anksčiau sakė, kad jų skubios pagalbos skyrius buvo pilnas po susirėmimų sužeistų žmonių.
Jauni demonstrantai, iškėlę nacionalines vėliavas, sostinėje Katmandu pradėjo protestą su nacionaliniu himnu, o po to ėmė skanduoti šūkius prieš socialinių tinklų draudimus ir korupciją.
Minia išaugo, kai ji perėjo į ribotą zoną netoli parlamento, o kai kurie žmonės perlipo per sieną į parlamento teritoriją.
„Protestuotojams įsibrovus į ribotos prieigos zoną, buvo panaudotos ašarinės dujos ir vandens patrankos“, – AFP sakė policijos atstovas.
„Daug abiejų pusių atstovų yra sužeisti“, – pridūrė Sh. Khanalas
Rajono administracija įvedė komendanto valandą keliose svarbiausiose miesto vietose, įskaitant parlamentą, prezidento rezidenciją ir Singha Durbar pastatų kompleksą, kur įsikūręs premjero biuras.
Populiarios platformos, tokios kaip „Instagram“, Nepale turi milijonus vartotojų, kurie jas naudoja pramogoms, naujienoms ir verslui.
„Mūsų protestą išprovokavo socialinių medijų draudimas, bet tai nėra vienintelė priežastis, dėl kurios čia susirinkome“, – sakė 24 metų studentas Yujanas Rajbhandari.
„Protestuojame prieš Nepale įsigalėjusią korupciją“, – pridūrė jis.
Panašūs protestai organizuoti ir kituose miestuose.
Kita studentė, 20-metė Ikshama Tumrok, sakė, kad protestuoja prieš „autoritarinį“ vyriausybės požiūrį.
„Mes norime pokyčių. Kiti tai ištvėrė, bet tai turi baigtis mūsų kartoje“, – sakė ji AFP.
Nuo draudimo įsigaliojimo „TikTok“ platformoje, kuri vis dar veikia, plinta vaizdo įrašai, kuriuose paprastų nepaliečių vargai sugretinami su vaizdais, kuriuose politikų vaikai puikuojasi prabangos prekėmis ir brangiomis atostogomis.
„Užsienyje vyko judėjimai prieš korupciją, ir jie (vyriausybė – AFP) bijo, kad tai gali įvykti ir čia“, – sakė protestuotoja Bhumika Bharati.
Praėjusį mėnesį kabinetas nusprendė suteikti paveiktoms įmonėms septynias dienas, per kurias jos turi užsiregistruoti Nepale, įsteigti kontaktinį punktą ir paskirti nuolatinį skundų nagrinėjimo pareigūną bei atitikties pareigūną.
Sprendimas buvo priimtas po praėjusių metų rugsėjo mėn. Aukščiausiojo Teismo nutarties.
Sekmadienį paskelbtame pareiškime vyriausybė teigė, kad gerbia minties ir žodžio laisvę ir yra įsipareigojusi „sukurti aplinką, kurioje jos būtų apsaugotos ir galėtų būti laisvai naudojamos“.
Nepalas jau anksčiau yra ribojęs prieigą prie populiarių interneto platformų.
Liepos mėnesį vyriausybė užblokavo prieigą prie žinučių programėlės „Telegram“, motyvuodama tuo, kad padaugėjo internetinių sukčiavimų ir pinigų plovimo atvejų.
Praėjusių metų rugpjūtį ji panaikino devynių mėnesių draudimą naudotis „TikTok“, platformai sutikus laikytis Nepalo įvestų taisyklių.
