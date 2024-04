Nuo šių metų pradžios Ukrainoje pastatytos 337 slėptuvės nuo bombų

Pasak viceministro, tai atsiėjo 384,8 mln. grivinų. Įgyvendinta 13 naujų statybos projektų, 283 dideli priežiūros projektai, šeši renovacijos projektai, pastatytos 27 modulinės slėptuvės.

Ministerijos duomenimis, slėptuvės nuo bombų įrengtos 165 švietimo įstaigose, 19 sveikatos įstaigų ir 12 kultūros įstaigų. Be to, per pastaruosius keturis mėnesius gyvenamuosiuose pastatuose įrengtos 75 slėptuvės, o administraciniuose – šešios.

Civilinės saugos slėptuvės įrengtos valstybės ir vietos biudžetų lėšomis. Nemažą dalį finansavimo skyrė nevyriausybinės organizacijos ir donorai.

„Ukrinform“ taip pat priminė, kad iki 2024 m. pabaigos Lietuva planuoja padėti Ukrainai pastatyti slėptuves šešiose mokyklose Mykolajivo, Odesos, Zaporižios, Sumų, Černihivo ir greičiausiai Charkivo srityse.