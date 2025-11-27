„Nord Stream“ byloje kaltinamas ukrainietis perduotas Vokietijai

Praėjusią savaitę Italijos aukščiausios instancijos teismas leido įtariamąjį išduoti Vokietijai.
„Šiandien kaltinamasis buvo perkeltas iš Italijos, – sakė federalinės prokuratūros atstovė spaudai. – Rytoj jis turi stoti prieš Federalinio teisingumo teismo Karlsrūhėje tyrimo teisėją.“
Serhijus Kuzniecovas neigia, kad priklausė kuopelei, kaltinamai tuo, kad 2022 metų rugsėjį padėjo sprogmenis prie Baltijos jūros dugnu iš Rusijos į Vokietiją nutiestų „Nord Stream“ dujotiekių.
Du dujotiekiai, kurių vienu daugelį metų į Europą buvo tiekiamos rusiškos dujos, buvo pažeisti didžiulių sprogimų praėjus vos keliems mėnesiams po 2022-ųjų vasarį prasidėjusios Rusijos invazijos į Ukrainą.
Spalio 15 dieną blokavęs S. Kuzniecovo ekstradiciją dėl tam tikros vokiečių arešto orderio problemos, Italijos Aukščiausiasis kasacinis teismas po peržiūrėjimo galiausiai pritarė ekstradicijai.
Ukrainiečiui, jei jis bus pripažintas kaltu Vokietijoje, grės įkalinimas iki 15 metų, sakoma pradiniame sprendime dėl ekstradicijos.
Vokietijos tyrimų metu nustatyta, kad sprogdinimus įvykdė ukrainiečių – penkių vyrų ir vienos moters – grupė.
Kai S. Kuzniecovas buvo sulaikytas, vokiečių prokurorai sakė, kad vyras pasinaudojo suklastotais tapatybės dokumentais ir išsinuomojo jachtą, kuri išplaukė iš Vokietijos Rostoko miesto, kad įvykdytų išpuolius.
S. Kuzniecovas teigia, kad buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų narys ir kad incidento metu buvo Ukrainoje. Jo advokatų komanda apeliaciniame procese argumentavo, kad net jei jis būtų dalyvavęs, jo karinė tarnyba pagal tarptautinę teisę suteiktų jam „funkcinį imunitetą“.
„Kad ir koks didelis nusivylimas, ir toliau esu tikras dėl išteisinimo po visapusiško teismo proceso Vokietijoje“, – sakė jo advokatas Nicola Canestrini.
