  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu žada toliau smūgiuoti grupuotėms „Hezbollah“ ir „Hamas“

2025-11-23 14:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 14:23

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareikalavo, kad Izraelis imtųsi „visų būtinų priemonių“ užkirsti kelią grupuotės „Hezbollah“ atsikūrimui Libane, o „Hamas“ – Gazos Ruože.

Palestiniečių pareigūnas: Benjamino Netanyahu kalba JT buvo „persmelkta melo“

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareikalavo, kad Izraelis imtųsi „visų būtinų priemonių" užkirsti kelią grupuotės „Hezbollah" atsikūrimui Libane, o „Hamas" – Gazos Ruože.

Per pastarąją savaitę Izraelis smogė į kelis taikinius kaimyniniame Libane. Izraelio kariuomenė šeštadienį taip pat pranešė smogusi į „Hezbollah“ raketų paleidimo įrenginius ir karines bazes.

Gazos civilinės gynybos agentūra pranešė, kad šeštadienį per kelis Izraelio smūgius žuvo 21 žmogus, o dar keliasdešimt buvo sužeista. Grupuotė „Hamas“ ir Izraelis vėl apsikeitė kaltinimais dėl pažeidimų, padarytų nuo spalio 10 d. įsigaliojusių trapių paliaubų pradžios.

„Mes toliau kovojame su terorizmu keliais frontais“, – pradėdamas ministrų kabineto posėdį sakė B. Netanyahu.

„Šį savaitgalį IDF (Izraelio gynybos pajėgos – ELTA) sudavė smūgį Libane, ir mes toliau darysime viską, kas būtina, kad „Hezbollah“ negalėtų atkurti mums keliamos grėsmės. Tą patį darome ir Gazos Ruože. Nuo paliaubų pradžios „Hamas“ nuolat jas pažeidinėja, todėl mes reaguojame atitinkamai“, – kalbėjo B. Netanyahu.

Šeštadienis buvo viena iš kruviniausių dienų nuo tada, kai po dvejų metų karo įsigaliojo tarpininkaujant JAV pasiekta paliaubų sutartis tarp Izraelio ir „Hamas“, pažymi naujienų agentūra AFP.

Izraelio kariuomenė teigė, kad jos smūgius išprovokavo „ginkluotas teroristas“, peržengęs vadinamąją geltonąją liniją – Gazos Ruože esančią ribą, už kurios pasitraukė Izraelio pajėgos – ir šaudęs į Izraelio karius.

Atsakydama į tai, kariuomenė „pradėjo smūgiuoti teroristų taikiniams Gazos Ruože“, teigiama pranešime.

B. Netanyahu sekmadienį teigė, kad „Hamas“ keletą kartų pamėgino prasiskverbti už geltonosios linijos, „bandydama padaryti žalos mūsų kariams“.

„Mes tai sustabdėme su didele jėga, atsakėme tuo pačiu ir jiems teko sumokėti labai didelę kainą. Į ją įeina daug teroristų, kuriuos mes likvidavome“, – pridūrė jis.

B. Netanyahu aiškino, kad teiginiai, esą prieš imdamasis veiksmų Izraelis turi gauti išorės pritarimą, yra „absoliuti melagystė“.

„Mes sprendžiame nepriklausomai nuo jokių veiksnių, kaip ir turėtų būti. Izraelis yra atsakingas už savo saugumą“, – sakė jis.

Izraelio kariuomenė ir vidaus saugumo agentūra „Shin Bet“ teigė, kad šeštadienio smūgiai Gazos Ruožui „eliminavo „Hamas“ gamybos būstinės tiekimo ir įrangos vadovą“.

Bendrame pareiškime teigiama, kad Alaa Haddadehas „perdavinėdavo ginklus iš „Hamas“ būstinės batalionui ir lauko vadams“.

