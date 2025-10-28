Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu apkaltino „Hamas“ grąžinus prieš dvejus metus rasto įkaito kūno dalis

2025-10-28 13:41 / šaltinis: BNS
2025-10-28 13:41

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį pranešė, kad dalis islamistų grupuotės „Hamas“ naktį grąžinto įkaito palaikų priklauso beveik prieš dvejus metus Izraelio karių Gazos Ruože rastam įkaitui.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį pranešė, kad dalis islamistų grupuotės „Hamas“ naktį grąžinto įkaito palaikų priklauso beveik prieš dvejus metus Izraelio karių Gazos Ruože rastam įkaitui.

REKLAMA
0

„Šį rytą baigus tapatybės patvirtinimo procesą nustatyta, kad praėjusią naktį buvo grąžinti žuvusio įkaito Ofiro Tzarfati, kuris maždaug prieš dvejus metus per karinę operaciją buvo grąžintas iš Gazos Ruožo, palaikai“, – teigiama premjero biuro pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot Izraelio ministro pirmininko, tai yra „akivaizdus paliaubų susitarimo pažeidimas“.

Pranešime teigiama, kad B. Netanyahu susitiks su gynybos institucijų vadovais, „kurių metu bus aptarti Izraelio veiksmai reaguojant į pažeidimus“.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal tarpininkaujant JAV sudarytą Izraelio ir „Hamas“ paliaubų susitarimą, kuris įsigaliojo spalio 10 dieną, palestiniečių kovotojai išlaisvino visus 20 gyvų įkaitų.

REKLAMA

Gazos Ruože vis dar yra 13 įkaitų palaikų, o lėta jų paieška kelia iššūkių įgyvendinant kitus paliaubų etapus.

Islamistų grupuotė tvirtina, kad jai sunku rasti likusių įkaitų palaikus dėl smarkaus Gazos Ruožo nuniokojimo. Izraelis kaltina „Hamas“ tyčia vilkinant jų grąžinimą.

Beveik iš karto po antradienio naujienų Izraelio organizacija, agituojanti už Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, paragino pareigūnus „imtis ryžtingų veiksmų“ prieš „Hamas“, apkaltindama grupuotę paliaubų pažeidimu.

„Atsižvelgiant į tai, kad „Hamas“ praėjusią naktį šiurkščiai pažeidė susitarimą (...), Izraelio vyriausybė negali ir neturi to ignoruoti ir privalo imtis ryžtingų veiksmų prieš šiuos pažeidimus“, – sakoma Izraelio Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo pareiškime. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų