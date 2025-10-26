Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu: Izraelis nuspręs, kurios šalys prisidės prie tarptautinių pajėgų Gazos Ruože

2025-10-26 13:21 / šaltinis: BNS
2025-10-26 13:21

 Izraeliečių ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareiškė, kad Izraelis pats nuspręs, kurioms šalims leis prisidėti  prie būsimų tarptautinių saugumo pajėgų Gazos Ruože.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

0

Pagal JAV tarpininkaujant sudarytas paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, tikimasi, kad koalicija, kurią daugiausia sudaro arabų ir musulmonų galybės, dislokuos karius nuniokotoje palestiniečių teritorijoje.

Tačiau B. Netanyahu, kuris nepritaria regioninės varžovės Turkijos vaidmeniui pajėgose, sakė: „Mes aiškiai ir su pagarba tarptautinėms pajėgoms pasakėme, kad Izraelis pats nuspręs, kurios pajėgos mums nepriimtinos.“

