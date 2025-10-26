Benjaminas Netanyahu: Izraelis nuspręs, kurios šalys prisidės prie tarptautinių pajėgų Gazos Ruože

Pagal JAV tarpininkaujant sudarytas paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, tikimasi, kad koalicija, kurią daugiausia sudaro arabų ir musulmonų galybės, dislokuos karius nuniokotoje palestiniečių teritorijoje.
Tačiau B. Netanyahu, kuris nepritaria regioninės varžovės Turkijos vaidmeniui pajėgose, sakė: „Mes aiškiai ir su pagarba tarptautinėms pajėgoms pasakėme, kad Izraelis pats nuspręs, kurios pajėgos mums nepriimtinos.“
