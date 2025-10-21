Izraelio nacionalinio saugumo patarėjas sako, kad Benjaminas Netanyahu jį atleido

„Ministras pirmininkas Netanyahu šiandien mane informavo apie savo ketinimą paskirti naują Nacionalinio saugumo tarybos vadovą“, – sakoma Tz. Hanegbi pareiškime.
Jis taip pat paragino ištirti saugumo spragas per 2023-iųjų spalio 7-osios beprecedentį palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, kuris sukėlė karą Gazos Ruože.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!