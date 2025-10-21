Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Karas Izraelyje

Izraelio nacionalinio saugumo patarėjas sako, kad Benjaminas Netanyahu jį atleido

2025-10-21 20:10 / šaltinis: BNS
2025-10-21 20:10

 Izraelio nacionalinio saugumo patarėjas Tzachi Hanegbi antradienį pranešė, kad ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu jį atleido.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

0

„Ministras pirmininkas Netanyahu šiandien mane informavo apie savo ketinimą paskirti naują Nacionalinio saugumo tarybos vadovą“, – sakoma Tz. Hanegbi pareiškime. 

Jis taip pat paragino ištirti saugumo spragas per 2023-iųjų spalio 7-osios beprecedentį palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, kuris sukėlė karą Gazos Ruože.

