Karas Izraelyje

Netanyahu biuras: balsavimas dėl Vakarų Kranto aneksijos yra opozicijos iškelta provokacija

2025-10-23 17:37 / šaltinis: BNS
2025-10-23 17:37

Izraelio ministro pirmininko biuras ketvirtadienį pasmerkė parlamento balsavimą dėl dviejų įstatymų projektų, susijusių su Vakarų Kranto aneksija, ir pavadino tai sąmoninga politine provokacija, kurią opozicija surengė per JAV viceprezidento J. D. Vance'o  vizitą Izraelyje.

Palestiniečių pareigūnas: Benjamino Netanyahu kalba JT buvo „persmelkta melo“

„Kneseto balsavimas dėl aneksijos buvo sąmoninga opozicijos politinė provokacija, kuria siekta pasėti nesantaiką per JAV viceprezidento J. D. Vance'o vizitą Izraelyje", – sakoma Benjamino Netanyahu biuro pareiškime.

„Kneseto balsavimas dėl aneksijos buvo sąmoninga opozicijos politinė provokacija, kuria siekta pasėti nesantaiką per JAV viceprezidento J. D. Vance'o vizitą Izraelyje“, – sakoma Benjamino Netanyahu biuro pareiškime.

Anksčiau ketvirtadienį J. D. Vance'as sakė, kad šį žingsnį vertina kaip įžeidimą, ir apibūdino jį kaip kvailą politinį triuką.

