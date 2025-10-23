Netanyahu biuras: balsavimas dėl Vakarų Kranto aneksijos yra opozicijos iškelta provokacija

„Kneseto balsavimas dėl aneksijos buvo sąmoninga opozicijos politinė provokacija, kuria siekta pasėti nesantaiką per JAV viceprezidento J. D. Vance'o vizitą Izraelyje“, – sakoma Benjamino Netanyahu biuro pareiškime.
Anksčiau ketvirtadienį J. D. Vance'as sakė, kad šį žingsnį vertina kaip įžeidimą, ir apibūdino jį kaip kvailą politinį triuką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!