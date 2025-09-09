„Nebegalėjau eiti, šliaužiau keturiomis“: neįtikėtinas Ukrainos kario išsigelbėjimas

Galiausiai tai reiškė penkias dienas ropojimo per krūmynus, slėpimosi grioviuose ir slėpimosi po šakomis ir žemėmis, kad išvengtų Rusijos žvalgybos ir puolimo dronų, skraidančių ore ir ieškančių taikinių, rašo „Reuters“.
„Mano koja nutirpo, net nežinau, kaip pavadinti šį jausmą, bet supratau, kad tai beprasmiška, ir pasakiau savo bendražygiui: dinkime iš čia, arba mus nužudys“, – prisiminė jis pasakodamas savo istoriją interviu.
Surovijus reiškia „griežtas“, tai – kario šaukinys, kuriuo kariai identifikuoja vienas kitą, kad neatskleistų tikrų vardų.
„Reuters“ jis kalbėjo lauko ligoninėje, į kurią jį nuvežė jo brigados nariai, kai jiems pagaliau pavyko jį rasti.
Jo patirtis pabrėžia sunkumus, su kuriais susiduria abi armijos, veikiančios fronto linijoje ir netoli jos. Dronai kelia naują bauginančią grėsmę mūšio lauke didžiausiame Europos konflikte nuo Antrojo pasaulinio karo.
Surovijus buvo sužeistas kovodamas šiaurinėje Donecko srities dalyje, kur pastarosiomis savaitėmis Rusijos pajėgos prasiveržė pro Ukrainos linijas ir artėja prie didžiulės upės krantų ir už jos esančių svarbių miestų.
Ukrainoje abi pusės naudoja daugybę dronų, kurie gali greitai aptikti ir neutralizuoti taikinius, todėl susiformavo vadinamoji „žudymo zona“, kuri gali tęstis daugiau nei dešimtį kilometrų į abi puses nuo kontaktinės linijos, tad sužeistųjų evakuacija tampa labai rizikinga.
„Nebegalėjau eiti, šliaužiau keturiomis“
„Po kurio laiko nebegalėjau eiti, šliaužiau keturiomis, lipau aukštyn ir žemyn, visą laiką ant kelių“, – pasakojo karys, prisimindamas, kaip galiausiai rado griovį, kuriame pasislėpė, ir užsiklojo žemėmis bei pušų spygliais.
Rusijos dronas bandė pataikyti į Surovijų ir jo bendražygį, bet nepataikė, pridūrė jis.
„Taigi mes ėjome, po truputį. Mums prireikė penkių dienų, kad ištrūktume.“
Ankstyvosiose plataus masto karo stadijose lauko medikai galėjo privažiuoti prie fronto linijos, kad greitai evakuotų sužeistuosius. Dabar tai yra kur kas sudėtingiau, nes dangus yra pilnas dronais.
„Mano sūnaus gimtadienis buvo 3-iąją (rugsėjo), bet tai aš gavau dovaną“, – pasakojo Surovijus.
