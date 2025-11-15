Nawrockis pažymėjo pirmąsias 100 dienų einant Lenkijos prezidento pareigas

„Po šių 100 dienų esu giliai įsitikinęs, kad kiekvienas Lenkijos prezidentas ir visi vieši asmenys, įskaitant premjerą ir ministrus, turi pradėti nuo meilės Lenkijai, nes politika nėra eilinė profesija“, – sakė K. Nawrockis gyventojams per savo vizitą Mazovijos Minsko mieste centrinėje Lenkijoje, minėdamas pirmąjį savo prezidentavimo šimtadienį.
Valstybės vadovas tęsė, kad kiekviena jo kadencijos diena yra „didelės meilės Lenkijai, Lenkijos vyrams ir moterims diena“, pridurdamas, kad tai buvo ir jo rinkimų kampanijos idėjos įgyvendinimas, ir asmeninis įsipareigojimas. „Priimdamas kiekvieną sprendimą kartojau: „Pirmiausia Lenkija, pirmiausia lenkai“. Taip turėtų atrodyti kiekvienas prezidentavimas ir aš toliau vykdysiu šias pareigas būtent taip“, – sakė jis.
Prezidentas padėkojo tiems, kas už jį balsavo, o tuos, kurie nebalsavo, patikino, kad kasdien dirba dėl jų saugumo, gerovės, vystymosi ir ateities.
K. Nawrockis, kurio kandidatūrą į prezidentus rėmė socialiai konservatyvi partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), buvo prisaikdintas rugpjūčio 6 d., po pergalės nedidele persvara antrajame ture prieš savo centristinį varžovą, Varšuvos merą ir Pilietinės koalicijos (KO) narį Rafalą Trzaskowskį.
