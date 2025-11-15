 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
31
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Simonko džiaugiasi nauju partnerystės įstatymo siūlymu: „Kas buvo pateikta iki tol, tai yra geriausia“

2025-11-15 10:00 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-11-15 10:00

Naujas partnerystės įstatymas jau Seime. Grupelė parlamentarų iš įvairių partijų siūlo keisti Civilinį kodeksą, kuris reglamentuotų lyčiai neutralią partnerystę. Tad ir vienos lyties poros pas notarą galėtų įteisinti savo turtinius santykius, turėtų galimybę rinktis ir partnerio pavardę, įsipareigotų būti vienas kitam ištikimi, gerbti ir mylėti.

Naujas partnerystės įstatymas jau Seime. Grupelė parlamentarų iš įvairių partijų siūlo keisti Civilinį kodeksą, kuris reglamentuotų lyčiai neutralią partnerystę. Tad ir vienos lyties poros pas notarą galėtų įteisinti savo turtinius santykius, turėtų galimybę rinktis ir partnerio pavardę, įsipareigotų būti vienas kitam ištikimi, gerbti ir mylėti.

REKLAMA
31

TAIP PAT SKAITYKITE:

LGBT bendruomenė džiūgauja ir šias įstatymo pataisas vadina geriausiomis iš visų iki šiol buvusių. Dalis konservatorių, valstiečiai ir žaliųjų bei krikščioniškų šeimų sąjunga – šiaušiasi. Esą priėmus įstatymą, vienalyčių porų partnerystė prilygtų santuokai, o vėliau tokie partneriai per teismus išsireikalautų ir galimybės ir įsivaikinti.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Karolina ir Eglė – pirmosios Lietuvoje teisiškai užregistravusios tos pačios lyties partnerystę. Įsiteisėjusių ir neskundžiamų partnerysčių Lietuvoje šiuo metu įteisinta vos kelios, o ateityje ją įteisinusių gėjų, lesbiečių ir kitų LGBT bendruomenės narių gali dar padaugėti. Mat Seime grupelė socialdemokratų, liberalų ir konservatorių užregistravo įstatymo pataisas, siūlančias keisti Civilinį kodeksą ir įteisinti tiek vienos, tiek skirtingų lyčių partnerystę.

REKLAMA

„Visa aibė turtinių santykių, paveldėjimas, pavardės keitimas ir taip toliau“, – vardijo Seimo narys, socdemas Laurynas Šedvydis.

Įstatymo projektas, anot L. Šedvydžio, apibrėžia ne tik turtinius partnerių santykius, suteikia galimybę rinktis partnerio pavardę ar turėti jas abi, bet įpareigotų laikytis reikalavimų, kurie keliami ir sutuoktiniams – vyrui bei moteriai.

REKLAMA
REKLAMA

„Partneriai turės būti vieni kitiems ištikimi, monogamijos principas yra akcentuojamas. Taip pat, kad jie turi, panašiai kaip santuokoje, vienas kitą gerbti, mylėti“, – pasakojo L. Šedvydis.

Parlamentaras pabrėžia, kad projektas – kompromisinis, tad vienos lyties porų partnerystė būtų įteisinama tik per notarą. Jie taip pat negalės įsivaikinti vaikų. Kadangi Konstitucinis Teismas nutarė, kad santuoka galima tik tarp vyro ir moters, vienos lyties porų partnerystė esą santuokai neprilygtų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mes juos galime vadinti šeima. Be abejonės, kiti gal turės kitą nuomonę. Tačiau, objektyviai kalbant, jie yra šeiminiai namų ūkiai, kurie ir taip gyvena, ir taip dalis augina savo vaikus“, – konstatavo Seimo narys, socdemas.

Lietuvos gėjų lygos vadovas kreipėsi į teisingumo ministrę

„Aš laukiau partnerystės įstatymo 33 metus. Gyvenimas ne toks ilgas, bet aš dar noriu pasidžiaugti šituo įstatymu. Tikrai patikėkite, į teismus vaikščioti nenoriu. Tikrai, kai vieną kartą pajuokavau – nieko nepavogiau, kad eičiau į teismus. Noriu pasidžiaugti taip, kaip džiaugiasi ir heteroseksualios poros“, – tikino Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko.

REKLAMA

V. Simonko dėl partnerystės įstatymo registravimo išties neslepia džiaugsmo.

„Kas buvo pateikta iki tol, tai yra geriausia“, – tvirtino jis.

V. Simonko džiūgauja, kad partneriai galės rinktis vienas kito pavardes. Tiesa, vienalytėms poroms, pasak Lietuvos gėjų lygos vadovo, gali nepatikti, kad santuoką jie galės įteisinti tik pas notarą – esą tai papildomai kainuos. LGBT bendruomenei gali nepatikti ir įvaikinimo neįteisinimas.

REKLAMA

„Apie tai neužsimenama, bet suprantame, kad dabar turime tokį kompromisinį variantą, nes Lietuva jau paskutinė Baltijos šalyse. Mes vėl pralaimime, kaip su „Eurovizija“, – aiškino jis.

V. Simonko primena, kad žmogaus teisės priklauso visiems – nepaisant jo orientacijos, tad tikisi, kad projektą palaikys įvairios partijos.

„Turbūt įdomiausias dalykas, kad jis buvo paruoštas Teisingumo ministerijos ir aš manau, kad vienaip ar kitaip, situacija komiška, žinant mūsų teisingumo ministrės griežtą poziciją, bet ji negalėjo to progreso sustabdyti“, – sakė Lietuvos gėjų lygos vadovas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tamašunienė už partnerystės įstatymą nebalsuos – kas dar?

„Jis buvo rengiamas Teisingumo ministerijoje ir galimai buvusi politinė komanda pasidalino tuo juodraščiu, įstatymo projektu“, – šnekėjo teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.

Partnerystės įteisinimo projektas ne visai kompromisinis ir prilygsta santuokai bei šeimai, sako R. Tamašunienė. Tad ji ir jos patrtija partnerystės nepalaikys.

REKLAMA

„Ne, nes turime susitarimą ir mūsų partneriai koalicijoje žino, kad šiuo konkrečiu klausimu turime vertybines nuostatas ir tikrai nebalsuosiu už šitą įstatymo projektą“, – teigė R. Tamašunienė.

Tad ar užteks balsų?

„Aš niekada ir neslėpiau savo pozicijos, kad aš ne prieš partnerystę“, – patikino premjerė Inga Ruginienė.

REKLAMA

„Galvoju, kad didžioji dalis palaikys, nes tai visada buvo mūsų programoje – palaikyti“, – komentavo Seimo pirmininkas, socdemas Juozas Olekas.

O konservatoriai, anot Pauliaus Saudargo, šiuo klausimu sutarę nesutarti. Pats P. Saudargas tokiam įstatymui nepritaria – esą šis projektas žengia dar toliau negu kad yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas.

„Šiuo atveju būtų įtvirtinta tos pačios lyties asmenų partnerystė absoliučiai ta pati santuokai. Ir jeigu dar kažkokios teisės neišpildamos šiuo įstatymu, tai akivaizdu, kad užmačia yra, jog per teismus vėliau tas teises teismai priskirtų“, – pasakojo konservatorius, europarlamentaras P. Saudargas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

O užmačia P. Saudargas vadina ir nuogąstauja, kad per teismus vienalytės poros išsireikalautų, kad joms būtų suteikta galimybė įsivaikinti vaikus.

„Vienareikšmiškai pripažinimo visų teisių, kas galioja santuokai – tai reiškia – vaikų įvaikinimo. Lygiai taip pat viskas buvo nuėję kitose valstybėse ir mes turėtume tokią pačią situaciją čia Lietuvoje“, – tvirtino jis.

REKLAMA

Nereikia ir eiti su konfrontacija su visuomene – sako P. Saudargas. Anot europarlamentaro, 70–80 proc. lietuvių nepritaria vienalyčių porų santuokoms ir vaikų įvaikinimui jose. Tiesa, Lietuva vienų paskutiniųjų tokių šalių Europoje, kurios iki šiol niekaip nereglamentuoja vienalyčių porų santykių. Tarp jų ir Rumunija, Lenkija, Bulgarija, Slovakija.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kokia kalėdinė eglė puoš Kauną: miestui ją padovanojo vietinis gyventojas
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ su politologe Jolanta Bielskiene
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Lukašenka tikina, kad balionus leidžia pati Lietuva: baltarusiai paskelbė propagandinį „tyrimą“
Lapkričio 14 d. TV3 Žinios. Žemę pasiekė viena stipriausių magnetinių audrų: dėl jos NASA atšaukė du skyrdžius į Marsą
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių apie Lentvaryje įvykusį sprogimą: tai – ne pirmas gaisras name
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Remigijus Žemaitaitis vėl nepatenkintas dėl per didelio gynybos biudžeto: jo oponentas – Algirdas Sysas
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Trys naujai atrasti Jeffrio Epsteino laiškai gali sukelti rimtų problemų Donaldui Trumpui
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Po intensyvių ekonstrukcijų atidarytas Klaipėdos pilies bokštas: pasigrožėkite atsiveriančiais vaizdais
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Senjorė Almina baiminasi kylančių elektros kainų: „Galėčiau būti įsijungus televizorių, bet taupau“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Gitanas Nausėda pokalbius su Baltarusijos atstovais vadina techninėmis derybomis
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Paviešino „Volvo“ ir vilkiko avarijos vaizdus: automobilio vairuotoją vadavo pusvalandį
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas apie teroro akto planavimu kaltinamą lietuvį: „Čia pirmas atvejis“
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ koalicijoje nebeliks? Malinauskas prognozuoja, kada laukti pokyčių
Lapkričio 13 d. TV3 Žinios. Mokytojai su ministerija derėjosi dėl atlyginimų: „Tai yra visiškas ėjimas atgal“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Iš Santarų traukiasi vaikų neurochirurgai
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Kazlų Rūdos progimnazijoje sumaištis: 13-etis atsinešė ir tualetuose susprogdino petardas
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. 60 metų grybavęs Vytautas pirmąkart pamatė šiuos grybus lapkričio viduryje: „Tokių dalykų nėra buvę“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Vyriausybė jau ruošiasi kompensacijų prašytojų bumui: palygino šildymo sezono kainas su praėjusiais metais
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. Vilkikai pyksta ant valdžios dėl 1 dalyko ir pasiryžę protestuoti: „Jeigu reikės, savo vilkikus sukaupsiu“
Lapkričio 12 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Motuzu
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. „Aušriečiai“ užsimena apie galimą auditą: iškėlę šį klausimą rimtai triumfuotų
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Liudininkai užfisavo „Lamborghini“ avariją: dideliu greičiu rėžėsi į stulpą – štai kokios pasekmės
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Bibliotekos pasiryžo seniai skaitytoms knygoms rasti naujus namus: baiminasi vieno dalyko
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Liudininkai užfiksavo delfiną neįprastoje vietoje: „Kodėl jis nusprendė pasilikti tokioje judrioje vietoje – nežinome“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Darbo migrantai į Lietuvą galės atsivežti ir savo šeimas – yra vos keli kriterijai
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Susitarimą su Vengrijos ministru pasirašęs Žemaitaitis – paslaptingas: „Mūsų asmeninis reikalas“
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Šiame Lietuvos kampelyje atidaryta unikali ekspozicija: šio krašto žmonės iš savo namų sunešė įvairias įdomybes
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Martynu Žilioniu
Lapkričio 11 d. TV3 Žinios. Lietuva laukia atsakymo iš Minsko ir patiria vežėjų spaudimą: prašo atkurti diplomatinius santykius su Baltarusija
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pamatykite, kaip didžiosioms metų šventėmis ruošiasi Berlynas ir Londonas
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Robertu Kaunu
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Vilniuje žuvus keturračio vairuotojui aiškėja avarijos aplinkybės: medikai gaivino pusantros valandos
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Rekordinis radinys Kuršėnų girininkijoje – rado pustrečios tonos išmestų padangų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Baltarusijoje įstrigę Lietuvos įmonėms priklausantys vilkikai – Lukašenka grasina juos konfiskuoti
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Valdžios neištesėti pažadai demotyvuoja pareigūnus: ilgametis tyrėjas prognozuoja griūtį
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Ruginienę kritikuojantis Butkevičius mato Vyriausybės iširimą jau vasarą: „Per žemo lygio žmogaus nuostatos“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Net opozicija giria naująją kultūros ministrę: „Ponia Aleknavičienė yra solidi politikė“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Prabilo Santaros klininkas palikę medikai: „Toje komandoje dirbti negaliu“
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Muziejininkė: pitonai dažniausiai kesinasi į šiuos asmenis
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. „Akušerinis smurtas“ Lietuvoje dabar yra ypač opi problema
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pasaulyje garsėja menininkas savo provokacijomis mene: štai kiek vertas jo paskutinis kūrinys – auksinis tualetas
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Pasirodžius naujajam partnerystės įstatymui Seime – politikai pasidalijo į dvi stovyklas: sužinokite kokias
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Nors jau lapkritis, ūkininkas Ramūnas vis dar skina avietes: žada, kad šviežių uogų bus iki Kalėdų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Advokatė įspėja tėvus: tokia paauglių patirtis neužmirštama – jos ištrinti neįmanoma
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. LRT biudžetas vis labiau iškreipia konkurenciją: gali išsipūsti iki 100 milijonų eurų
Lapkričio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai pasipiktinę socialinių darbuotojų kraustymųsi, o šie atsisako išreikšti savo nuomonę: bijo šio 1 dalyko
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Nerimas dėl matematikos egzamino
Lapkričio 9 d. TV3 Žinios. Tragiškai pasibaigusios policijos gaudynės Floridoje
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Politologė po Orbano susitikimo su Trumpu: vengrai kaip niekada ištroškę permainų
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Brėžia raudonas linijas: prabilo, koks galimas naujas žingsnis vilkikams įstrigus pasienyje
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. LTG Cargo žadant didinti paslaugų tarifus, įmonių atstovai piktinasi: „Tai gula ant Lietuvos vežėjų pečių“
Lapkričio 8 d. TV3 Žinios. Makabriškos laidojimo tradicijos: kaip lietuviai pagerbdavo iškilius mirusius žmones prieš šimtmetį?
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Politologai įvertino vėl byrantį Ruginienės ministrų kabinetą: „Ateina su labai egzotinėmis uodegomis“
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Ministerija meta „gelbėjimosi ratą“ abiturientams: matematikos kartelę siūlo nuleisti iki 25 taškų
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Vyriausybėje – chaosas ir visiškas pasimetimas dėl Baltarusijoje įstrigusių lietuvių vairuotojų
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Siaubą keliantis paauglių elgesys: 6 moksleiviai sumušė 13-metę – policija tyrimo tęsti nežada
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Branduolinis pingpongas tarp Rusijos ir JAV: okupuotame Donecke sunaikintas rusų amunicijos sandėlis
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Naujasis kultūros viceministras – R. Žemaitaičio žmogus ar „ritmologų“ sektos dalyvis?
Lapkričio 7 d. TV3 Žinios. Režisierius sumušė aktorių – nuspyręs nuo kėdės vaikėsi po sceną: jis yra silpnas aktorius
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. Pamatykite įspūdingą reiškinį: šiąnakt patekėjo ryškiausia metuose superpilnatis
Lapkričio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Pamatykite: išskirtiniausi kepiniai Pyragų dienos proga Lietuvoje
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Policinininkai vyjosi nusikaltėlį per visas gyvenvietes: pastarasis nesuvaldė automobilio – štai kokios pasekmės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Sausio 13-osios tanką vairavusiam Radkevičiui sušvelninta bausmė: „Šis klausimas – ateities klausimas“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Lietuviai piktinasi tokiu medikų poelgiu: vien pernai tam išleido 1,5 milijardo eurų
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Baltarusijoje įstrigo tūkstančiai Lietuvos vilkikų: štai ko Ruginienė prašo Lukašenkos
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Štai kiek lietuvių piktinasi nežmoniškomis eilėmis pas gydytojus: „Registravomės praėjusiais metais gruodį“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Pamatykite, kaip briedis susidūrė su lengvuoju automobiliu: štai kokios tragiškos pasekmės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Prezidentas apie kandidatą į krašto apsaugos ministrus: „Jeigu viskas bus tvarkoje, jis bus patvirtintas“
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su klimatologu Arūnu Bukančiu
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Vilniuje neblaivus BMW vairuotojas sukėlė avariją – įpūtė beveik 2 promilės
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Papasakojo, kaip sutaupyti perkant kompensuojamuosius vaistus: liepė atkreipti dėmesį į 1 dalyką
Lapkričio 5 d. TV3 Žinios. Lietuvoje pensijos 3 kartus mažesnės nei Vokietijoje: senjorams vos užtenka maistui ir būstui
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Baisiogaloje prasideda „Rheinmetall“ statybos – gyventojai turi vieną priekaištą
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Netikėtas radinys Kretingos bažnyčioje: pasitvirtino nuo seno sklandžiusi legenda
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Po susitikimo su Nausėda Kaunas jau formuoja savo komandą: „Ar pavyks maksimaliai išlaikyti komandą, tokio pažado nedaviau“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Širdžių Prezidentas Valdas Adamkus mini ypatingą sukaktį: „Ši diena yra inspiracija ateičiai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Lukašenka toliau kartoja gąsdinimo dainelę: „Mes susėsime su Putinu, priimsime sprendimą ir smūgiuosime“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas atmetė galimybę perduoti Ukrainai „Tomahawk“ raketas
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. 9 iš 10 lietuvių tiki Kremliaus propaganda: „Esam neva žlungantys, ES vergai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pokalbių pilna diena Robertui Kaunui: išėjęs iš prezidentūros buvo apgultas protestuotojų minios
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Šiose magistralėse specialios sistemos rodo, kokiu greičiu galite važiuoti: žiemą leidžiama ir 130 km/h
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kauno valdžia užsimojo po Rotušės aikšte kasti parkingą – ekspertai kalba apie pavojų paveldui
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kunigas Doveika stebisi augintinių kapais: šeimininkai pinigų negaili – štai, kiek kainuoja
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pasakė, kiek mineralinio vandens turime išgerti per dieną: štai kas nutiks jo padauginus
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Klaipėda neatsigina bebrų – apgriaužė ir metaliniais tinklais apraišiotus medžius
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Vis daugiau žmonių grožisi šiais neįprastais medinukais: „Mano mintyse „balvonai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Išvydęs, kas dedasi su jo mylimu mišku, kelmiškis Gintautas negali tylėti: „Tai bus tuščia futbolo aikštė“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Naujieji elektriniai traukiniai Lietuvoje: tai yra keliolika žingsnių į priekį
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Latvijai pasitraukus iš Stambulo konvencijos – Tamašunienės svarstymai: „Smurtas neturėtų turėti lytiškumo“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Šilutės rajone – 26 metus nelegaliai laikytas krokodilas: per tiek laiko net nesugalvojo vardo
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Išskirtinė galimybė pamatyti žymių Lietuvos didikų koplyčią: svarbi vieta sovietmečiu buvo išniekinta
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Ekspertai įspėja: po II pakopos išmokų gali įvykti kainų šuolis
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Ukrainiečiai didina spaudimą: skelbia apie neeilinę operaciją Pokrovske
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Budbergytė įvertino vieno banko įvestą pakitimą: „Bankai labai greiti pasinaudoti situacija“
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Visuotinė kapinių apgultis: policija siunčia gyventojams svarbių patarimų
Spalio 31 d. TV3 Žinios. „Pilna streso, panikos“ – Turkijos oro uoste įstrigę lietuviai džiaugėsi, kad nors gavo vandens
REKLAMA
B
B
2025-11-15 10:05
palikite parazitai vaikus ramybeje, kodel ziniasklaidoje tylima, jog tokiose porose uzauge vaikai statistiskai 35proc yra linke i bisex santykius
Atsakyti
Pagalvojau
Pagalvojau
2025-11-15 10:09
Kodėl jiems neįsikūrus kur kokios atskiros respublikos.
Atsakyti
Von lauk
Von lauk
2025-11-15 10:17
Ar ne laikas jam grįžti į tėvynę Rusiją,leidimas gyvent Lietuvoj jau ko gero pasibaige
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (31)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų