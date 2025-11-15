Simonko džiaugiasi nauju partnerystės įstatymo siūlymu: „Kas buvo pateikta iki tol, tai yra geriausia“

LGBT bendruomenė džiūgauja ir šias įstatymo pataisas vadina geriausiomis iš visų iki šiol buvusių. Dalis konservatorių, valstiečiai ir žaliųjų bei krikščioniškų šeimų sąjunga – šiaušiasi. Esą priėmus įstatymą, vienalyčių porų partnerystė prilygtų santuokai, o vėliau tokie partneriai per teismus išsireikalautų ir galimybės ir įsivaikinti.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Karolina ir Eglė – pirmosios Lietuvoje teisiškai užregistravusios tos pačios lyties partnerystę. Įsiteisėjusių ir neskundžiamų partnerysčių Lietuvoje šiuo metu įteisinta vos kelios, o ateityje ją įteisinusių gėjų, lesbiečių ir kitų LGBT bendruomenės narių gali dar padaugėti. Mat Seime grupelė socialdemokratų, liberalų ir konservatorių užregistravo įstatymo pataisas, siūlančias keisti Civilinį kodeksą ir įteisinti tiek vienos, tiek skirtingų lyčių partnerystę.
„Visa aibė turtinių santykių, paveldėjimas, pavardės keitimas ir taip toliau“, – vardijo Seimo narys, socdemas Laurynas Šedvydis.
Įstatymo projektas, anot L. Šedvydžio, apibrėžia ne tik turtinius partnerių santykius, suteikia galimybę rinktis partnerio pavardę ar turėti jas abi, bet įpareigotų laikytis reikalavimų, kurie keliami ir sutuoktiniams – vyrui bei moteriai.
„Partneriai turės būti vieni kitiems ištikimi, monogamijos principas yra akcentuojamas. Taip pat, kad jie turi, panašiai kaip santuokoje, vienas kitą gerbti, mylėti“, – pasakojo L. Šedvydis.
Parlamentaras pabrėžia, kad projektas – kompromisinis, tad vienos lyties porų partnerystė būtų įteisinama tik per notarą. Jie taip pat negalės įsivaikinti vaikų. Kadangi Konstitucinis Teismas nutarė, kad santuoka galima tik tarp vyro ir moters, vienos lyties porų partnerystė esą santuokai neprilygtų.
„Mes juos galime vadinti šeima. Be abejonės, kiti gal turės kitą nuomonę. Tačiau, objektyviai kalbant, jie yra šeiminiai namų ūkiai, kurie ir taip gyvena, ir taip dalis augina savo vaikus“, – konstatavo Seimo narys, socdemas.
Lietuvos gėjų lygos vadovas kreipėsi į teisingumo ministrę
„Aš laukiau partnerystės įstatymo 33 metus. Gyvenimas ne toks ilgas, bet aš dar noriu pasidžiaugti šituo įstatymu. Tikrai patikėkite, į teismus vaikščioti nenoriu. Tikrai, kai vieną kartą pajuokavau – nieko nepavogiau, kad eičiau į teismus. Noriu pasidžiaugti taip, kaip džiaugiasi ir heteroseksualios poros“, – tikino Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko.
V. Simonko dėl partnerystės įstatymo registravimo išties neslepia džiaugsmo.
„Kas buvo pateikta iki tol, tai yra geriausia“, – tvirtino jis.
V. Simonko džiūgauja, kad partneriai galės rinktis vienas kito pavardes. Tiesa, vienalytėms poroms, pasak Lietuvos gėjų lygos vadovo, gali nepatikti, kad santuoką jie galės įteisinti tik pas notarą – esą tai papildomai kainuos. LGBT bendruomenei gali nepatikti ir įvaikinimo neįteisinimas.
„Apie tai neužsimenama, bet suprantame, kad dabar turime tokį kompromisinį variantą, nes Lietuva jau paskutinė Baltijos šalyse. Mes vėl pralaimime, kaip su „Eurovizija“, – aiškino jis.
V. Simonko primena, kad žmogaus teisės priklauso visiems – nepaisant jo orientacijos, tad tikisi, kad projektą palaikys įvairios partijos.
„Turbūt įdomiausias dalykas, kad jis buvo paruoštas Teisingumo ministerijos ir aš manau, kad vienaip ar kitaip, situacija komiška, žinant mūsų teisingumo ministrės griežtą poziciją, bet ji negalėjo to progreso sustabdyti“, – sakė Lietuvos gėjų lygos vadovas.
Tamašunienė už partnerystės įstatymą nebalsuos – kas dar?
„Jis buvo rengiamas Teisingumo ministerijoje ir galimai buvusi politinė komanda pasidalino tuo juodraščiu, įstatymo projektu“, – šnekėjo teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Partnerystės įteisinimo projektas ne visai kompromisinis ir prilygsta santuokai bei šeimai, sako R. Tamašunienė. Tad ji ir jos patrtija partnerystės nepalaikys.
„Ne, nes turime susitarimą ir mūsų partneriai koalicijoje žino, kad šiuo konkrečiu klausimu turime vertybines nuostatas ir tikrai nebalsuosiu už šitą įstatymo projektą“, – teigė R. Tamašunienė.
Tad ar užteks balsų?
„Aš niekada ir neslėpiau savo pozicijos, kad aš ne prieš partnerystę“, – patikino premjerė Inga Ruginienė.
„Galvoju, kad didžioji dalis palaikys, nes tai visada buvo mūsų programoje – palaikyti“, – komentavo Seimo pirmininkas, socdemas Juozas Olekas.
O konservatoriai, anot Pauliaus Saudargo, šiuo klausimu sutarę nesutarti. Pats P. Saudargas tokiam įstatymui nepritaria – esą šis projektas žengia dar toliau negu kad yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas.
„Šiuo atveju būtų įtvirtinta tos pačios lyties asmenų partnerystė absoliučiai ta pati santuokai. Ir jeigu dar kažkokios teisės neišpildamos šiuo įstatymu, tai akivaizdu, kad užmačia yra, jog per teismus vėliau tas teises teismai priskirtų“, – pasakojo konservatorius, europarlamentaras P. Saudargas.
O užmačia P. Saudargas vadina ir nuogąstauja, kad per teismus vienalytės poros išsireikalautų, kad joms būtų suteikta galimybė įsivaikinti vaikus.
„Vienareikšmiškai pripažinimo visų teisių, kas galioja santuokai – tai reiškia – vaikų įvaikinimo. Lygiai taip pat viskas buvo nuėję kitose valstybėse ir mes turėtume tokią pačią situaciją čia Lietuvoje“, – tvirtino jis.
Nereikia ir eiti su konfrontacija su visuomene – sako P. Saudargas. Anot europarlamentaro, 70–80 proc. lietuvių nepritaria vienalyčių porų santuokoms ir vaikų įvaikinimui jose. Tiesa, Lietuva vienų paskutiniųjų tokių šalių Europoje, kurios iki šiol niekaip nereglamentuoja vienalyčių porų santykių. Tarp jų ir Rumunija, Lenkija, Bulgarija, Slovakija.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
