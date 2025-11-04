 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Raskevičius naujas partnerystės pataisas vadina geriausiu registruotu projektu

2025-11-04 12:52 / šaltinis: BNS
2025-11-04 12:52

Neparlamentinės Laisvės partijos pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius antradienį Seime registruotas naujas pataisas dėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo vadina geriausiu kada nors registruotu projektu.

Tomas Vytautas Raskevičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Neparlamentinės Laisvės partijos pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius antradienį Seime registruotas naujas pataisas dėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo vadina geriausiu kada nors registruotu projektu.

REKLAMA
3

„Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma reglamentuoti partnerystės institutą per Civilinio kodekso pataisas. Manau, kad tai yra geriausias kada nors registruotas įstatymo projektas, nes partnerystės santykiai aiškiai apibrėžiami kaip šeiminiai santykiai, o juos siekiama sureguliuoti ne atskiru įstatymu, o per nuoseklias ir sistemiškas Civilinio kodekso pataisas“, – antradienį savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje parašė politikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, registruoti projektai visiškai įgyvendina Konstitucinio Teismo (KT) sprendimą, jog partnerystės institutas turi reguliuoti ne tik turtinius, bet ir moralinius partnerystės aspektus, užtikrinant partnerių orumą, privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Džiaugiuosi, kad siūlomas įstatymo projektas siūlo ne daugiau kompromisų, o partnerystės santykių teisinį reguliavimą tokį, koks jis ir privalo būti. Praeityje nuolaidžiavimas oponentams, siekiant atremti jų nepagrįstus išvedžiojimus, esą partnerių gyvenimas nėra šeima, nedavė laukiamų rezultatų“, – teigė T. V. Raskevičius.

REKLAMA

Politikas vylėsi, kad šiam projektui priimti užteks balsų parlamente.

„Kelias lengvas nebus, bet visos Lietuvos šeimos – tiek tos pačios lyties, tiek skirtingų lyčių – nusipelno deramos teisinės apsaugos. Ir tai tikrai yra reikalas, dėl kurio verta pakovoti visiems drauge, surėmus pečius ir suvienijus jėgas“, – tvirtino Laisvės partijos vadovas.

Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas buvo įrašytas Laisvės partijos programoje, tačiau to pasiekti partijos atstovams Seime nepavyko, nepaisant to, kad praėjusią kadenciją jie buvo valdančiojoje daugumoje.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad antradienį grupė parlamentarų registravo įstatymų pataisų paketą, kuriuo numatoma lyčiai neutralią partnerystę įteisinti per Civilinį kodeksą.

Projektais siūloma įtvirtinti registruotos partnerystės institutą, sureguliuoti ne tik ūkinius partnerių santykius, bet ir nustatyti moralinius, vertybinius įsipareigojimus.

Šių metų balandį KT paskelbė, jog Seimas pažeidė Konstituciją, 24 metus neįvykdęs Civiliniame kodekse įrašyto įsipareigojimo patvirtinti atskirą įstatymą su detalesniu partnerystės reguliavimu, kad įsigaliotų kodekso normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos. Be to, konstatuota, jog partnerystė turi apimti ne tik skirtingų, bet ir tos pačios lyties asmenis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lyčiai neutralią partnerystę parlamente mėginta įteisinti ne kartą, bet nesėkmingai.

Praėjusią kadenciją Seime pradėti svarstyti du įstatymų projektai, susiję su skirtingų ir vienos lyties porų santykių reguliavimu – Civilinės sąjungos įstatymas ir Civilinio kodekso pataisos, įvedančios „artimojo ryšio“ sąvoką, tačiau pakeitimai nebuvo priimti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų