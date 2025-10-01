Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Naujuoju Izraelio žvalgybos vadu patvirtintas prieštaringai vertinamas Zini

2025-10-01 08:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 08:22

Izraelio vyriausybė patvirtino prieštaringai vertinamo generolo majoro Davido Zini paskyrimą naujuoju vidaus žvalgybos „Shin Bet“ vadu. Paskyrimas penkerių metų kadencijai patvirtintas vienbalsiai, vakare pranešė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras. D. Zini pareigas pradės eiti spalio 5 d. ir pakeis premjero atleistą ligšiolinį „Shin Bet“ vadą Roneną Barą.

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Zini paskyrimas sukėlė „Hamas“ rankose vis dar esančių įkaitų artimųjų nepasitenkinimą. S. Zini esą pasisakė prieš derybas su „Hamas“ dėl įkaitų paleidimo ir konfliktą su radikaliais palestiniečiais pavadino „amžinu karu“. Generolas majoras priklauso ultradešiniajam sionistiniam judėjimui. Be to, jis esą ideologiškai artimas kolonistų judėjimui, kuris Gazos Ruožą ir Vakarų Krantą laiko Izraelio dalimi.

B. Netanyahu kovo pabaigoje atleido R. Barą ir gegužę nominavo D. Zini naujuoju „Shin Bet“ vadu. Premjeras šį žingsnį argumentavo nepakankamu pasitikėjimu R. Baru ir „Shin Bet“ klaidomis per islamistinės „Hamas“ grupuotės surengtą išpuolį prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d.

Po to kilo ilgas ginčas su Izraelio generaline prokurore Gali Bahraw Miara, kuri D. Zini nominavimą pavadino „neteisėtu“. Tačiau komitetas, vertinantis kandidatus į aukštus postus, praėjusią savaitę uždegė žalią šviesą jo  kandidatūrai. R Baras savo atleidimą pavadino politiškai motyvuotu. Jis apkaltino B. Netanyahu, kad šis reikalavo iš jo politinio lojalumo ir, be kita ko, ragino šnipinėti vyriausybei kritiškus demonstrantus.

R. Baro atleidimas sukėlė masinius protestus Izraelyje.

