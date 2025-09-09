Ministras: Libanas planuoja per tris mėnesius nuginkluoti „Hezbollah“ netoli pasienio su Izraeliu

Ministras pažymėjo, kad Libano kariuomenės vadas Rodolphe'as Haykalu praėjusią savaitę pristatė penkių etapų planą, kaip įtvirtinti ginklų kontrolę valstybės lygmeniu.
Jis nurodė, kad pirmasis etapas turėtų užtrukti „tris mėnesius, per kuriuos ginklai bus išvežti į pietus nuo Litanio upės“, maždaug už 30 km nuo Izraelio.
Beirutas pavedė kariuomenei iki metų pabaigos parengti planą dėl „Hezbollah“, kurią smarkiai susilpnino pernai vykęs karas su Izraeliu, nuginklavimo.
„Hezbollah“ griežtai priešinasi šiam sprendimui, o šiitų ministrai, įskaitant grupuotės ir įtakingo Libano parlamento pirmininko Nabiho Berrio Amalo judėjimo atstovus, protestuodami pasitraukė iš vieno vyriausybės posėdžių.
„Hezbollah“ labai susilpnėjo po karo su Izraeliu, kuris iš esmės baigėsi lapkritį sudarytomis paliaubomis.
Tačiau Izraelis tęsia atakas Libane, nepaisant paliaubų.
Pagal paliaubų susitarimą, „Hezbollah“ turėjo atitraukti savo kovotojus į šiaurę nuo Litanio upės už maždaug 30 km nuo Izraelio sienos, kad Libano kariuomenė ir Jungtinių Tautų (JT) taikos palaikymo pajėgos būtų vienintelės šioje teritorijoje likusios ginkluotos pajėgos.
Izraelis savo ruožtu turėjo visiškai išvesti savo pajėgas, tačiau žydų valstybė nepatraukė savo karių iš penkių vietovių Pietų Libane, kurias laiko strategiškai svarbiomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!