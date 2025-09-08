Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Libano sveikatos apsaugos ministerija: per Izraelio smūgius Libano rytuose žuvo 5 žmonės

2025-09-08 18:32 / šaltinis: BNS
2025-09-08 18:32

Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad pirmadienį per Izraelio smūgius šalies rytuose žuvo mažiausiai penki žmonės.

Įtampa tęsiasi: Izraelis smogė taikiniams Libane (nuotr. SCANPIX)

Pasak Izraelio kariuomenės, ataka buvo nukreipta į Libano kovotojų grupuotės „Hezbollah" pozicijas.

0

Pasak Izraelio kariuomenės, ataka buvo nukreipta į Libano kovotojų grupuotės „Hezbollah“ pozicijas.

Izraelis ir toliau vykdo didžiulius antskrydžius prieš Libaną, nepaisant lapkritį sudarytų paliaubų, kuriomis siekta nutraukti daugiau nei metus trukusius karo veiksmus, įskaitant du mėnesius trukusį plataus masto karą su Irano remiama grupuotė 

Pirmadienio išpuoliai įvyko po to, kai Libano vyriausybė praėjusią savaitę nedetalizuodama pareiškė, kad jos kariuomenė pradės įgyvendinti savo planą nuginkluoti „Hezbollah“. 

„Dėl priešo Izraelio smūgių į Bekaa ir Hermelio apylinkes preliminariai žuvo penki žmonės ir dar penki buvo sužeisti“, – pranešė Libano sveikatos apsaugos ministerija. 

Izraelio kariuomenė pranešė, kad Bekaa slėnyje atakavo kelis „teroristinei organizacijai „Hezbollah“ priklausančius taikinius“, įskaitant tai, ką apibūdino kaip „Hezbollah“ elitinių pajėgų „Radwan“ naudojamus mokymo kompleksus.

Kariuomenė pareiškė, kad „Hezbollah“ veikla ir ginklai šiose vietose yra „akivaizdus Izraelio ir Libano susitarimų pažeidimas“.

Oficialioji Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė apie mažiausiai septynis smūgius šiame regione. 

Rugpjūtį Libano vyriausybė, spaudžiama JAV ir baimindamasi naujų Izraelio smūgių, pavedė kariuomenei parengti planą dėl „Hezbollah“ nuginklavimo iki metų pabaigos. 

Beirutas nusiginklavimo pastangas, kurioms priešinasi „Hezbollah“, apibūdino kaip paliaubų susitarimo įgyvendinimo dalį.

