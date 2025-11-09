 
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Mineralas, nuo kurio priklauso Kinijos raketų galia: parduoda ir Rusijai

2025-11-09 14:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-09 14:15

Australija – didžiausia Kinijos kritiškai svarbaus mineralo tiekėja. Cirkonis itin svarbus jos kariniam stiprinimui, o Australijos vyriausybė atskleidė, kad neturi planų riboti cirkonio tiekimo Kinijai, rašo „dailymail.co.uk“.

Kinijos hipersoninės raketos (nuotr. SCANPIX)

Kinijos hipersoninės raketos (nuotr. SCANPIX)

0

Australija kontroliuoja beveik tris ketvirtadalius pasaulio cirkonio atsargų, kurio ištekliai yra kritiškai svarbūs hipersoninių raketų gamybai ir branduolinėms programoms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu Kinija, kaip manoma, turi mažiau nei vieną procentą viso pasaulio cirkonio atsargų, todėl yra beviltiškai priklausoma nuo šio mineralo importo.

Tai yra Kinijos pažeidžiamumas, kurį šalis visiškai supranta, ir kuris gali pakenkti jos ginklų vystymui.

Cirkonį perduoda ir Rusijai

Kinijos universiteto, susijusio su Kinijos Liaudies išlaisvinimo armija, atliktas tyrimas nustatė, kad šio mineralo tiekimas yra „kritinis klausimas, siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą ir skatinti karinių technologijų pažangą“.

Tyrimą gavo ABC programa „Four Corners“, kuri taip pat nustatė, kad Kinija reeksportuoja cirkonį į Rusiją, kur jis naudojamas karo veiksmuose prieš Ukrainą.

Australija sumenkina cirkonio svarbą

Nepaisant to, kad Australija turi unikalią galimybę daryti įtaką pasauliniams cirkonio srautams, gynybos ministras Richardas Marlesas sumenkino jo svarbą.

„Yra kitų cirkonio šaltinių visame pasaulyje, todėl Australijos pasitraukimas iš cirkonio rinkos nereiškia, kad cirkonio naudojimas kariniams tikslams taip pat bus nutrauktas“, – sakė jis.

„Kinija yra mūsų didžiausia prekybos partnerė, bet kartu ir didžiausia saugumo grėsmė. Toks yra pasaulis“, – pridūrė R. Marlesas.

Kinijos įmonės – akcininkės

Australija ne tik toliau tiekia Kinijai didelius kiekius cirkonio, bet ir leido Kinijos įmonėms tapti pagrindinėmis akcininkėmis dviejose Vakarų Australijos kasyklose, kuriose gaminamas šis mineralas.

Cirkonis tradiciškai naudojamas vonios plytelių ir tualetų gamyboje, tačiau jis taip pat yra labai svarbus bet kuriai šaliai, siekiančiai išplėsti savo branduolinį arsenalą ar hipersoninių raketų pajėgumus

Nors sunku atsekti eksportuojamų mineralų galutinį panaudojimą, ekspertai teigia, kad Australija turi persvarstyti mineralų tiekimą karinei supervalstybei.

Kinijos hipersoninių raketų arsenalas buvo įvardytas kaip didžiausia grėsmė JAV karinio jūrų laivyno lėktuvnešių kovinėms grupėms.

Pekino draudimai

Pekinas parodė savo dominavimą rinkoje, uždraudęs retųjų mineralų eksportą užsienio kariuomenėms ir sugriežtindamas pasaulinį mineralų, reikalingų elektromobiliams, atsinaujinančiai energijai ir gynybos technologijoms, tiekimą.

Tačiau praėjusią savaitę pasirodė signalų, kad įtampa gali atslūgti, kai Kinijos prezidentas Xi Jinping sutiko sumažinti spaudimą mainais į JAV muitų lengvatas.

Australija atsidūrė unikalioje padėtyje – ji pasirašė 13 mlrd. dolerių vertės sutartį su JAV dėl kritinių mineralų, siekdama sumažinti Pekino spaudimą pasaulinei pasiūlai, tuo pačiu tiekiant mineralus, kurie yra gyvybiškai svarbūs Kinijos kariniam stiprinimui.

„Turime įvertinti, kaip mūsų ekonominė ir prekybos politika remia mūsų saugumo strategiją. Turime užduoti daug sudėtingų klausimų apie tai, kuo prekiaujame, su kuo prekiaujame, ką tai reiškia jų pajėgumams ir ką tai reiškia mūsų pažeidžiamumui“, – sakė Australijos nacionalinio saugumo koledžo ekspertė Jennifer Parker

