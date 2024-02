„Žvelgiant į naujojo Ukrainos pajėgų vyriausiojo vado Syrskio biografiją, jaučiama neapykanta, panieka ir pasibjaurėjimas“, – pareiškė D. Medvedevas.

Savo socialinių tinklų paskyroje jis deklaravo neapykantą „visiems, kurie prisidėjo prie Sovietų Sąjungos žlugimo“, taip pat Vakarų šalims.

O. Syrskį D. Medvedevas apipylė keiksmais.

„(Syrskis – red. past.) buvo sovietinis rusų karininkas, bet tapo banderovcų išdaviku, sulaužiusiu priesaiką ir tarnaujančiu naciams, sunaikinusiu savo artimuosius. Tegul žemė dega po jo kojomis!“ – niršta jis.

Primename, kad ketvirtadienį Ukraina pakeitė savo ginkluotųjų pajėgų vadą. Juo tapo 58-erių O. Syrskis. Portalas tv3.lt ketvirtadienį plačiai aprašė O. Syrskio biografiją.

Syrskis: artimiausi tikslai – geresnė karių rotacija ir aukštųjų technologijų ginkluotė

Naujasis Ukrainos kariuomenės vadas penktadienį pareiškė, kad jo artimiausi tikslai – pagerinti karių fronte rotaciją ir panaudoti naujų technologijų galią kovoje su Rusijos invazija.

Generolas pulkininkas O. Syrskis, anksčiau vadovavęs Ukrainos sausumos pajėgoms, kalbėjo kitą dieną po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis pavedė jam vadovauti kovos su Rusija kampanijai mūšio lauke.

„Darbotvarkėje yra naujų užduočių“, – savo platformos „Telegram“ kanalu paskelbė O. Syrskis.

Nors jis nepateikė daug detalių, jo komentarai, regis, atitiko V. Zelenskio ketvirtadienį per ginkluotųjų pajėgų vadovybės pertvarkymą iškeltą tikslą atsinaujinti ir priimti naują požiūrį į kovą.

Tačiau pokyčiai vadovybėje neišspręs kai kurių didžiausių Ukrainos problemų: karių trūkumo, dėl kurio sumažėjo kovinė dvasia ir gali prireikti masinės mobilizacijos, nepakankamo vakarietiškų ginklų tiekimo.

Nerimas Kyjivo gatvėse

Pokyčiai kariuomenės vadovybėje sukėlė šiokį tokį nerimą šalies sostinės Kyjivo gatvėse.

35 metų Alisa Riazanceva sakė, kad buvo „iš esmės patenkinta“ šalyje populiariu O. Syrskio pirmtaku generolu Valerijumi Zalužnu.

„Tikimės, kad mūsų vyriausybė nepadarė didelės klaidos“ jį pakeisdama, teigė ji naujienų agentūrai AP.

61 metų Oleksandras Azimovas sakė, kad yra „tam tikras nepritarimas, tam tikras nepasitenkinimas“ dėl pokyčių vadovybėje.

Tai gali būti užuomina apie ankstesnę kritiką dėl O. Syrskio strategijos devynis mėnesius laikytis kovose dėl Bachmuto. Dėl šio miesto vyko ilgiausias ir kruviniausias karo mūšis, kainavęs Ukrainai daug karių gyvybių. Tačiau ši strategija leido silpninti Rusijos pajėgas.

Syrskis vadovauti pradėjo sunkiu Ukrainos karo pastangoms metu

O. Syrskis pradėjo vadovauti sunkiu Ukrainos karo pastangoms metu. Netrukus prasidėsiant tretiesiems kovų metams, Kyjivas yra labai priklausomas nuo Vakarų šalių paramos, o jose jaučiami nuovargio nuo karo požymiai.

Dėl to Ukraina lieka gynybinėje padėtyje, o Rusija savo ekonomiką koncentruoja į karą ir didina ginklų atsargas. Analitikai šiame V. Zelenskio žingsnyje, apie kurį buvo kalbama jau keletą savaičių, neįžvelgė jokių gilesnių vidinių sunkumų požymių.

„Vadovybės pokyčiai yra normalus dalykas valstybėje, kuri kariauja kelerius metus“, – vėlai ketvirtadienį pareiškė Vašingtono analitinis centras „Institute for the Study of War“.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie V. Zalužno pasitraukimą ir O. Syrskio paskyrimą, penktadienį nesureikšmino šių žingsnių.

„Nemanome, kad tai veiksnys, pakeisiantis specialiosios karinės operacijos eigą. Ji bus tęsiama tol, kol bus pasiekti tikslai“, – sakė jis, pavartodamas Kremliaus terminą karui Ukrainoje pavadinti.

Vėlai ketvirtadienį paskelbtame interviu buvusiam Televizijos „Fox News“ laidų vedėjui Tuckeriui Carlsonui Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ragino Vašingtoną pripažinti Maskvos interesus ir įtikinti Ukrainą sėsti prie derybų stalo.

Tuo tarpu Vokietijos kancleris Olafas Scholzas penktadienį lankosi Vašingtone, kur turi kalbėtis su JAV prezidentu Joe Bidenu apie naują JAV karinę pagalbą Ukrainai. Šią gyvybiškai svarbią paramą stabdo ginčai Kongrese.

Syrskis – skrupulingas planuotojas

Sovietų Sąjungoje gimęs ir Maskvos aukštojoje karo komendantūros mokykloje mokęsis bei sovietų artilerijos korpuse tarnavęs O. Syrskis apibūdinamas kaip skrupulingas planuotojas, o jo penktadienio komentaruose teigiama, kad pirmasis jo darbas bus užtikrinti „aiškų ir detalų planavimą“.

Jis taip pat pabrėžė, kad reikia užtikrinti karių gerovę. „Karių gyvybė ir sveikata visada buvo ir yra pagrindinė Ukrainos kariuomenės vertybė“, – sakė jis, galbūt turėdamas omenyje kritiką dėl Bachmuto.

O. Syrskis laikomas 2022 metų rugsėjo kontrpuolimo Charkivo srityje architektu. Tai buvo svarbiausia Ukrainos pergalė kare, leidusi Kyjivui išstumti Kremliaus pajėgas iš Kupjansko ir Iziumo.

V. Zelenskis penktadienį pasirašė įsakymus apdovanoti V. Zalužną ir Ukrainos karinės žvalgybos vadovą Kyrylą Budanovą aukščiausiu šalies apdovanojimu – „Auksine žvaigžde“.