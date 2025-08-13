Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Maskva sureagavo į Europos ir Ukrainos susitikimą: išvadino „nereikšmingu“

2025-08-13 13:46 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-08-13 13:46

Maskva Europos diplomatines konsultacijas su Ukraina trečiadienį, kelios dienos prieš planuojamą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino viršūnių susitikimą Aliaskoje, pavadino nereikšmingomis.

Maskva sureagavo į Europos ir Ukrainos susitikimą: išvadino „nereikšmingomis“ BNS Foto
17

Maskva Europos diplomatines konsultacijas su Ukraina trečiadienį, kelios dienos prieš planuojamą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino viršūnių susitikimą Aliaskoje, pavadino nereikšmingomis.

„Mes laikome europiečių prašomas konsultacijas politiškai ir praktiškai nereikšmingomis“, – per spaudos konferenciją sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovo spaudai pavaduotojas Aleksejus Fadejevas, apkaltindamas Europos Sąjungą (ES) JAV ir Rusijos pastangų užbaigti konfliktą „sabotavimu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Europiečiai žodžiu remia Vašingtono ir Maskvos diplomatines pastangas išspręsti krizę Ukrainoje, bet iš tikrųjų Europos Sąjunga jas sabotuoja“, – sakė jis.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Zelenskios pokalbis su Trumpu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau atvyko į Berlyną, kur planuoja susitikimus su Europos sąjungininkais ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

V. Zelenskis ir Europos lyderiai surengs skubias internetines derybas su D. Trumpu, tikėdamiesi įtikinti jį gerbti Kyjivo interesus artėjančiame viršūnių susitikime su Rusijos prezidentu.

Penktadienį vyksiantis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas – pirmasis nuo tada, kai Rusija prieš daugiau nei trejus metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą – kol kas planuojamas be V. Zelenskio.

Tai pakurstė būgštavimus, kad Kyjivas gali būti priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.

ES lyderiai antradienį pabrėžė „nepriklausomą Ukrainos teisę pasirinkti savo likimą“ ir pridūrė, kad „tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“.

Tačiau trečiadienį A. Fadejevas pareiškė, kad ES retorika „apie tariamą paramą taikių sprendimų paieškai yra tik dar vienas bandymas vilkinti susitarimo procesą“.

„Stebėsime Europos šalių veiksmus, susijusius su artėjančiu aukščiausiojo lygio susitikimu, ir tikimės, kad nebus imtasi jokių žingsnių, kurie sutrukdytų jam įvykti ir pasiekti konstruktyvių susitarimų“, – sakė jis.

V. Zelenskis, antradienį kalbėdamas su žurnalistais, atmetė kariuomenės išvedimo iš Donbaso, į kurį Maskva reiškia pretenzijas, galimybę.

Ukrainos vadovas taip pat nekart ragino sudaryti visiškas paliaubas, bet šį pasiūlymą Rusija.

Prieš konferencinį pokalbį V. Zelenskis, kuris pastarosiomis dienomis kalbėjosi su daugiau nei 30 užsienio lyderių, sakė, kad „siekiant sąžiningos taikos, Rusijai reikia daryti spaudimą“.

