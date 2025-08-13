Macronas po pokalbio su Trumpu: dėl teritorijų spręs tik Zelenskis

Anot UNIAN, jis taip pat nurodė, kad D. Trumpas patikino, jog mano, kad dėl teritorijų gali spręsti tik Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Trečiadienį D. Trumpas kalbėjosi su kai kuriais Europos lyderiais. Penktadienį jis Aliaskoje susitinka su Rusijos režimo lyderiu V. Putinu. Susitikimo metu bus aptariama karo Ukrainoje pabaiga.
Baigėsi Trumpo pokalbis su Zelenskiu ir kitais: jame – Trumpo žinia dėl garantijų Ukrainai
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad JAV prezidentui Donaldui Trumpui nurodė, jog Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas blefuoja, rašo „Sky news“.
Trečiadienį vyko D. Trumpo pokalbis su V. Zelenskiu ir kitais Europos lyderiais.
Penktadienį vyks D. Trumpo susitikimas su V. Putinu. Jie susitiks Aliaskoje.
„Tai, kas susiję su Ukraina, turi būti aptarta su Ukraina“, – pabrėžia V. Zelenskis.
Jis taip pat pareiškė, kad D. Trumpas pritaria paliauboms ir saugumo garantijoms Ukrainai.
„Rusija neturėtų turėti teisės vetuoti Ukrainos perspektyvų NATO“, – teigia jis.
„Turėtų būti daromas bendras spaudimas Rusijai, turėtų būti taikomos sankcijos ir siunčiama žinia, kad jei Rusija nesutiks nutraukti ugnies Aliaskoje, šis principas turėtų veikti“, – sako jis.
V. Zelenskio taip pat buvo paklausta, ar po šiandieninių derybų pasikeitė jo pozicija dėl Donbaso regiono atidavimo Rusijai.
Skelbiama, kad V. Putinas mainais į bet kokias paliaubas nori kontroliuoti regioną.
V. Zelenskis atsakė, kad jo „pozicija nepasikeitė, nes ji pagrįsta Ukrainos konstitucija, o Ukrainos konstitucija nepasikeitė“.
„Bet kokie klausimai, susiję su mūsų šalies teritoriniu vientisumu, negali būti svarstomi neatsižvelgiant į mūsų tautą, mūsų tautos valią ir Ukrainos konstituciją“, – pabrėžia jis.
Po pokalbio surengtoje Friedricho Merzo ir V. Zelenskio konferencijoje, Vokietijos lyderis nurodė, kad Ukraina yra pasirengusi aptarti teritorinius klausimus. Anot jo, teisinis okupuotų teritorijų pripažinimas „nėra svarstomas“.
