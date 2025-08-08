Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
33
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lukašenka pagrasino ir Lietuvai: taikiniai jau yra, Baltarusija pasirengusi suduoti „nepriimtiną žalą“

2025-08-08 16:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 16:03

Baltarusijos prezidento postą uzurpavęs Aliaksandras Lukašenka interviu Vakarų žiniasklaidai pareiškė, kad šalis yra pasirengusi suduoti „nepriimtiną žalą“ kaimyninėms šalims, įskaitant Lietuvą, kilus karui.

Lukašenka pagrasino ir Lietuvai: taikiniai jau yra, Baltarusija pasirengusi suduoti „nepriimtiną žalą“ (interviu „Time“ ekrano nuotrauka) (nuotr. YouTube)
13

Baltarusijos prezidento postą uzurpavęs Aliaksandras Lukašenka interviu Vakarų žiniasklaidai pareiškė, kad šalis yra pasirengusi suduoti „nepriimtiną žalą“ kaimyninėms šalims, įskaitant Lietuvą, kilus karui.

REKLAMA
33

„Mes juk ruošiamės karui – aš jums tai atvirai sakau. Mes kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį ruošiamės karui, kad jo išvengtume. <...> Mes pamokas išmokome, mūsų koncepcija yra paremta tuo, kad esame pasiruošę suduoti nepriimtiną žalą Lenkija, Lietuvai, Latvijai ar Estijai – kas ten prieš mus kariautų“, – interviu „Time“ sakė A. Lukašenka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Režimo lyderis, kuriam atrodo, kad Baltarusiją kažkas ruošiasi pulti, bet per pastaruosius metus taip ir nepateikė jokių to įrodymų, pareiškė, kad „taikiniai jau parinkti, įskaitant ir kaimynines valstybes“. 

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, „tokiu atveju mes gal ir nelaimėtume, bet snukį gerai sudaužytume“.

Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka

REKLAMA

Autokratinis valdymas Baltarusijoje

Aliaksandro Lukašenkos valdymas Baltarusijoje prasidėjo 1994 m., kai jis buvo išrinktas pirmuoju nepriklausomos šalies prezidentu po Sovietų Sąjungos žlugimo. Pirmuosius metus jis rėmėsi populistine retorika, žadėdamas kovoti su korupcija ir atkurti sovietmečio ekonominį saugumą. Netrukus jis įtvirtino stiprią prezidentinę valdžią, apribojo parlamento galias ir kontroliavo teismus, žiniasklaidą bei opoziciją.

REKLAMA
REKLAMA

Ekonomikoje Lukašenka pasirinko valstybinio sektoriaus dominavimą ir subsidijas, ypač remdamasis pigiais Rusijos energijos ištekliais. Tai leido išlaikyti žemą nedarbą ir stabilias kainas, bet kartu sustabdė struktūrines reformas. Politinė sistema liko faktiškai autoritarinė – rinkimai ne kartą kritikuoti tarptautinių stebėtojų dėl klastojimo, o opozicija susidūrė su persekiojimu ir suėmimais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po 2020 m. prezidento rinkimų, kuriuos daug tarptautinių organizacijų laiko suklastotais, šalyje kilo masiniai protestai. Lukašenkos režimas į juos atsakė brutalios jėgos panaudojimu, tūkstančių žmonių sulaikymu ir nepriklausomos žiniasklaidos užgniaužimu. Ši krizė dar labiau sustiprino Baltarusijos priklausomybę nuo Rusijos tiek ekonomikos, tiek saugumo srityse.

Tuo pačiu, siekdamas pateisinti savo veiksmus, A. Lukašenka užsipuolė ir kaimynines valstybes, tariamai keliančias puolimo grėsmę. Jokių pagrįstų įrodymų savo teiginiams apie gresiantį puolimą iš Vakarų A. Lukašenka nepateikė. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lukašenka žada skeptiškai vertina galimybes likti dar vienai kadencijai: sūnaus taip pat nemato valdžioje (nuotr. Telegram)
Lukašenka prabilo apie ateitį Baltarusijos valdžioje: sūnaus valdžioje nemato (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Labai juokingas senis
Labai juokingas senis
2025-08-08 16:10
Tu, durniuk, net pirstelėti negali be Putino leidimo. Taip kad nevaidink čia kieto. Nes dar padvėsi anksčiau laiko
Atsakyti
1982 metai
1982 metai
2025-08-08 16:22
Mogiliovo psichiatrinė ligoninė. Pacientas - Aleksandras Grigorjevičius Lukašenka, Diagnozė - mozaikinė šizofrenija, armijai netinkamas. Išrašas paskelbtas 1992,02,14 dieną Dabar Baltarusijai vadovauja. gerbia belarusai psichinius ligonius, oij gerbia
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (33)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų