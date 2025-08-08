Lukašenka pagrasino ir Lietuvai: taikiniai jau yra, Baltarusija pasirengusi suduoti „nepriimtiną žalą“

„Mes juk ruošiamės karui – aš jums tai atvirai sakau. Mes kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį ruošiamės karui, kad jo išvengtume. <...> Mes pamokas išmokome, mūsų koncepcija yra paremta tuo, kad esame pasiruošę suduoti nepriimtiną žalą Lenkija, Lietuvai, Latvijai ar Estijai – kas ten prieš mus kariautų“, – interviu „Time“ sakė A. Lukašenka.
Režimo lyderis, kuriam atrodo, kad Baltarusiją kažkas ruošiasi pulti, bet per pastaruosius metus taip ir nepateikė jokių to įrodymų, pareiškė, kad „taikiniai jau parinkti, įskaitant ir kaimynines valstybes“.
Jo teigimu, „tokiu atveju mes gal ir nelaimėtume, bet snukį gerai sudaužytume“.
Autokratinis valdymas Baltarusijoje
Aliaksandro Lukašenkos valdymas Baltarusijoje prasidėjo 1994 m., kai jis buvo išrinktas pirmuoju nepriklausomos šalies prezidentu po Sovietų Sąjungos žlugimo. Pirmuosius metus jis rėmėsi populistine retorika, žadėdamas kovoti su korupcija ir atkurti sovietmečio ekonominį saugumą. Netrukus jis įtvirtino stiprią prezidentinę valdžią, apribojo parlamento galias ir kontroliavo teismus, žiniasklaidą bei opoziciją.
Ekonomikoje Lukašenka pasirinko valstybinio sektoriaus dominavimą ir subsidijas, ypač remdamasis pigiais Rusijos energijos ištekliais. Tai leido išlaikyti žemą nedarbą ir stabilias kainas, bet kartu sustabdė struktūrines reformas. Politinė sistema liko faktiškai autoritarinė – rinkimai ne kartą kritikuoti tarptautinių stebėtojų dėl klastojimo, o opozicija susidūrė su persekiojimu ir suėmimais.
Po 2020 m. prezidento rinkimų, kuriuos daug tarptautinių organizacijų laiko suklastotais, šalyje kilo masiniai protestai. Lukašenkos režimas į juos atsakė brutalios jėgos panaudojimu, tūkstančių žmonių sulaikymu ir nepriklausomos žiniasklaidos užgniaužimu. Ši krizė dar labiau sustiprino Baltarusijos priklausomybę nuo Rusijos tiek ekonomikos, tiek saugumo srityse.
Tuo pačiu, siekdamas pateisinti savo veiksmus, A. Lukašenka užsipuolė ir kaimynines valstybes, tariamai keliančias puolimo grėsmę. Jokių pagrįstų įrodymų savo teiginiams apie gresiantį puolimą iš Vakarų A. Lukašenka nepateikė.
