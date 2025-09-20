Linkevičius apie įvykius Estijoje: jei nieko nedarai, tai skatini tęsti

Tuo metu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas – į jau antrą didelę Kremliaus provokaciją per porą savaičių – reaguoja sakydamas, kad jam tai nepatinka.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Prieš 10 dienų – dvi dešimtys dronų, įskridusių giliai į Lenkijos teritoriją. O dabar – trys maskolių naikintuvai net 12 minučių išbuvę Estijos oro erdvėje.
Rusijos provokacijos, panašu, kaskart vis įžūlesnės. Pastarosios metu rusai į estų oro erdvę įskriejo trimis štai tokiais naikintuvais MiG-31. Rusija šiuos naikintuvus naudoja ir kare prieš Ukrainą – MiG-31 gali nešti balistines raketas „Kinžal“, taip pat atlieka ir skraidančio radaro funkciją.
O šiuo atveju Maskva, panašu, provokavo NATO Aljansą. Naikintuvai į Estijos oro erdvę įskriejo maždaug šioje vietoje virš Suomijos įlankos, netoli Vaindloo salos ir lyg niekur nieko toliau skriejo Talino kryptimi. Estijos gynybos ministerija platina štai tokį maskolių lėktuvų skrydžio grafiką. Iš jo matyti, kad rusų naikintuvai praskriejo maždaug dviejų dešimčių kilometrų atstumu šiauriau Talino. Įsiskverbdami apie 9 km į Estijos oro erdvės gilumą. Švedijos kariuomenė platina ir pažeidėjų nuotraukas – štai jie virš Baltijos jūros.
„Jei Rusijos naikintuvai įskrenda į NATO oro erdvę – tai yra grėsmė. Todėl NATO atsakė adekvačiai – pakilo NATO naikintuvai. Ir mes esame pasiruošę atsakyti, bet, visa laimė, jie buvo išlydėti po 12 min. NATO oro erdvėje“, – sakė Estijos užsienio reikalų ministras Margus Tsahkna.
Maskolių karo lėktuvus iš Estijos oro erdvės išprašė italų F-35, šiuo metu dislokuoti Estijos karinių oro pajėgų bazėje.
„Tai buvo aiški provokacija ir ji buvo tikrai tyčinė. Todėl mes prašome surengti konsultacijas pagal 4 straipsnį“, – kalbėjo M. Tsahkna.
Mūsų krašto apsaugos ministrė ragina Aljansą plėsti po dronų provokacijos Lenkijoje jau pradėtą misiją „Rytų sargyba“.
„Manau, kad „Rytų sargybos“ operacija turi išplėsti visas Aljanso galimybes kuo greičiau palei Rusijos sieną. Tai Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Nes susiduriame su situacija, kai mus kasdien testuoja“, – komentavo krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Be to, vakar maskolių lėktuvai ne tik pažeidė Estijos oro erdvę, o ir vėl provokavo lenkus – dviem naikintuvais praskriejo žemai virš Lenkijos „Petrobaltic“ naftos platformos, pažeisdami jos saugumo zoną.
Mūsų užsienio reikalų ministras, vakar susitikęs su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu, sako, kad Rusija tokiais veiksmais tiesiogiai grasina Euroatlantiniam saugumui ir testuoja NATO ribas. Briuselis ragina nenusileisti Rusijai. Kęstutis Budrys, užsienio reikalų ministras
„Iš savo pusės privalome nerodyti silpnumo. Nes silpnumas kviečia Rusiją daryti dar daugiau“, – sakė ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas.
Tačiau iš svarbiausio sąjungininko – Amerikos – atsakas į naujausią Maskvos provokaciją – panašus kaip ir į dronus Lenkijoje.
„Na, man nepatinka, kai taip nutinka. Nes gali būti didelė bėda. Bet pasakysiu jums vėliau, maždaug po valandos išklausysiu ataskaitą“, – kalbėjo JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius šioje situacijoje ragina Europą veikti savarankiškiau.
„Jei tu po tokių veiksmų nieko nedarai, tai skatini tęsti. Bet jei sustiprini Rytų flango gynybą, sustiprini oro gynybos rotacinį modelį, padarai iš oro policijos oro gynybą iš principo. Padedi ženkliau Ukrainai...
Tai išvada tokia, kad gal daugiau nebandyti tokio karinio chuliganizmo, nes tas pernelyg daug kainuoja. Bet jei nieko nedarom, tai mes skatinam. Kitą kartą praskris virš Vilniaus. Ką vėl čia padūsausim, padarysim pareiškimus? To nepakanka. Solidarumo pareiškimų žanras jau išseko, reikia dabar jau veiksmų“, – pastebėjo buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Po to, kai naikintuvais pažeidė Estijos oro erdvę – maskoliai vėl nusitaikė į Ukrainą. Šią naktį rusai į Ukrainos miestus paleido apie 40 raketų ir beveik 600 dronų. Pražudė mažiausiai 3 žmones ir dešimtis sužeidė. Labiausiai kliuvo Dniprui, ten rusofašistai paleido raketą į daugiabutį. Dronai sproginėjo ir Kyjive, ir kituose miestuose.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.