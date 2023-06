Anot Monroe apygardos pareigūnų, lietuvis plukdė nelegalų krovinį iš Meksikos į Floridos Keys salyną, tačiau įkliuvo jo laivą patikrinus federalinių agentų ir vietos policijos.

Laivas buvo sustabdytas Burdines Waterfront Marina prieplaukoje, o vienintelis jo keleivis, 32 metų Matas Vezauskas (gali būti Vėžauskas ar Vežauskas, – red. past.), buvo suimtas ir perduotas šerifo biurui. Liepos 12-ąją jis turėtų stoti prieš JAV teismą ir atsakyti į jam pateiktus kaltinimus.

JAV Muitinės ir sienos apsaugos tarnybos Majamio padalinio, vienos iš kelių šioje byloje dalyvaujančių agentūrų, skyriaus viršininkas Adamas Hoffneris, leidiniui„Miami Herald“ sakė, kad narkotikai buvo aptikti agentams atliekant „įplaukiančio laivo patikrinimą“.

Keyso sąsiaurio šerifas Rickas Ramsay savo pareiškime teigė, kad M. Vezauskas plaukė laivu „iš kitos šalies, o atvykęs neužsiregistravo“ JAV muitinėje. Vėliau buvo patvirtinta, kad lietuvis atplaukė iš Meksikos.

Iš viso laive buvo 64 plytos kokaino, cituojamas R. Ramzis.

Majamio pasienio patrulių sektoriaus vyriausiasis patrulis Walteris Slosaras socialiniame tinkle „Twitter“ žinutėje teigė, kad 167 svarų (apie 76 kilogramus) kokaino vertė gatvėje vertinama 2,6 mln. dolerių.

