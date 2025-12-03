 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Libano ir Izraelio pareigūnai surengė kelis dešimtmečius neregėtas tiesiogines derybas

2025-12-03 15:44 / šaltinis: BNS
2025-12-03 15:44

Libano ir Izraelio civiliniai atstovai trečiadienį surengė pirmąsias per kelis dešimtmečius tiesiogines derybas, naujienų agentūrai AFP pranešė su derybomis susipažinęs šaltinis. 

JT taikdariai: Izraelis Libano pietuose pastatė sienas BNS Foto

Libano ir Izraelio civiliniai atstovai trečiadienį surengė pirmąsias per kelis dešimtmečius tiesiogines derybas, naujienų agentūrai AFP pranešė su derybomis susipažinęs šaltinis. 

0

Jos buvo numatytos kaip Izraelio ir libaniečių kovotojų grupuotės „Hezbollah“ paliaubų, galiojančių jau metus, stebėjimo mechanizmo dalis.

Šaltinis teigė, kad susitikimas vyko netoli sienos su Izraeliu esančioje Jungtinių Tautų (JT) taikos palaikymo pajėgų Libane (UNIFIL) būstinėje Nakuroje. Derybose dalyvavo JAV specialioji pasiuntinė Libanui Morgan Ortagus.

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras anksčiau trečiadienį pranešė, kad pasiųs atstovą į Libaną susitikti su vyriausybės ir ekonomikos pareigūnais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JT taikdariai: Izraelis Libano pietuose pastatė sienas

