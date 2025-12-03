Libano ir Izraelio pareigūnai surengė kelis dešimtmečius neregėtas tiesiogines derybas

Jos buvo numatytos kaip Izraelio ir libaniečių kovotojų grupuotės „Hezbollah“ paliaubų, galiojančių jau metus, stebėjimo mechanizmo dalis.
Šaltinis teigė, kad susitikimas vyko netoli sienos su Izraeliu esančioje Jungtinių Tautų (JT) taikos palaikymo pajėgų Libane (UNIFIL) būstinėje Nakuroje. Derybose dalyvavo JAV specialioji pasiuntinė Libanui Morgan Ortagus.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras anksčiau trečiadienį pranešė, kad pasiųs atstovą į Libaną susitikti su vyriausybės ir ekonomikos pareigūnais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.