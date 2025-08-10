Kyjivo meras remia diplomatiją, nors bijoma, kad Trumpo ir Putino derybose bus pareikalauta nuolaidų

„Turime rasti diplomatinį sprendimą“, – sakė V. Klyčko sekmadienį paskelbtuose komentaruose Vokietijos laikraščiui „Bild“.
„Visi mūsų valstybėje, mūsų šalyje yra pavargę nuo šio karo, – sakė buvęs sunkiasvorių pasaulio bokso čempionas, tapęs politiku. – Deja, už šį karą sumokėjome didžiulę kainą: mūsų patriotų, mūsų karių, mūsų piliečių gyvybes. Šimtai miestų sugriauti. Didelė Ukrainos dalis okupuota Rusijos.“
Kalbėdamas apie Rusijos reikalavimus, kad Ukraina padarytų teritorinių nuolaidų, jei nori užbaigti karą, V. Klyčko sakė, kad dar „per anksti“ tokioms deryboms, – tačiau aiškiai neatmetė teritorijos perdavimo galimybės.
Tai yra klausimas V. Zelenskiui, sakė V. Klyčko, pažymėdamas, kad dabar kai kurie „sunkūs sprendimai“ krenta ant Ukrainos vadovo pečių. „Kai kurie žmonės niekada nenorės atiduoti Rusijai dalies savo šalies“, – pridūrė jis.
Penktadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas planuoja susitikti Aliaskoje ir derėtis dėl galimo taikos susitarimo kare, kuris prasidėjo 2022 m. vasarį Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą.
Tiek Ukrainoje, tiek Europoje baiminamasi, kad abu lyderiai gali nutarti, jog Ukraina turi visam laikui atiduoti agresorei kai kurias savo teritorijas.
V. Zelenskis, kuris nebuvo pakviestas, griežtai atmeta bet kokias teritorines nuolaidas ir reikalauja, kad būtų įtrauktas į bet kokias derybas dėl savo šalies ateities.
Tačiau Ukrainos prezidentas sakė tikįs D. Trumpo galimybėmis užbaigti karą.
„Jungtinių Valstijų prezidentas turi svertų ir ryžto, – sakė V. Zelenskis vėlų šeštadienio vakarą vaizdo kreipimesi. – Ukraina palaikė visus prezidento Trumpo pasiūlymus, pradedant nuo vasario mėnesio.“
V. Zelenskis taip pat padėkojo Europos vadovams už paramą ir sakė esąs dėkingas visiems, kurie stovi Ukrainos pusėje. Šeštadienio vakarą Europos vadovai paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad joks sprendimas dėl Ukrainos neturėtų būti priimtas be jos pačios dalyvavimo.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha palaikė V. Zelenskį, perspėdamas dėl bet kokių „atlygių ar dovanų“ siekiant patenkinti Rusiją. „Kiekviena nuolaida pritraukia tolesnę agresiją“, – sekmadienį platformoje „X“ rašė A. Sybiha.
Tuo tarpu buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas apkaltino Europos lyderius, kad jie nori užkirsti kelią taikos susitarimui.
Pagal Maskvos pateikiamą įvykių vaizdą, Rusijos ir JAV pusės intensyviai rengia Ukrainos konflikto sprendimo planą.
Po kelių V. Putino ir D. Trumpo pokalbių telefonu planuojamas susitikimas bus pirmasis nuo sausio mėnesio, kai JAV prezidentas grįžo į valdžią. Per pirmąją D. Trumpo kadenciją jiedu buvo susitikę kelis kartus.
Paskutinis V. Putino susitikimas su JAV prezidentu įvyko 2021 m., kai jis su buvusiu prezidentu Joe Bidenu Ženevoje aptarė ginklų kontrolę ir JAV kaltinimus dėl Rusijos kibernetinių atakų.
