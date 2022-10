Kremlius seka pasakas apie norą derėtis: meluoja išsijuosę, nors patys tik puola ir teikia ultimatumus

Kremliaus atstovas tikina, kad „V. Putinas visada buvo pasirengęs dialogui“, tačiau realybėje Rusija teikia ultimatyvius reikalavimus, tiek Ukrainai, tiek NATO aljansui.

„Putinas visada buvo atviras deryboms. Jis bandė inicijuoti derybas su NATO ir JAV, su Ukraina. Niekas čia nesikeitė. Pasikeitė tik Ukrainos pusės derybos. Ukrainos įstatymai dabar draudžia derybas“, – pareiškė D. Peskovas.

Jis pažymėjo, kad Rusijos prezidentas „bandė inicijuoti derybas su NATO, JAV, ESBO dar iki karo Ukrainoje pradžios“.

Primename, kad taip vadinamas „Putino atvirumas deryboms“ pasireiškė 2021-ųjų gruodį pateiktu ultimatumu NATO dėl nesiplėtimo Europoje į rytus ir reikalavimo atitraukti didžiąją dalį NATO kariuomenės bazių „iki 1997 m. ribų“. NATO priklausančios šalys atmetė tokį Kremliaus reikalavimą kaip neturintį pagrindo, nes NATO yra gynybinis aljansas, o šalys pačios turi teisę spręsti, ar jos nori prisijungti.

REKLAMA

Jau prasidėjus karui su Rusija Kyjivas atvirai siūlė derėtis dėl tam tikro neutraliteto sąlygų, kuomet Ukraina taptų neutralia kariniams aljansams valstybe, jeigu jos nepriklausomybę garantuotų didžiosios pasaulio valstybės. Derybos staiga nutrūko Rusijai suaktyvinus šalies puolimą Donbaso regione, paaiškėjus siaubingam civilių gyventojų žudymui Kyjivo apylinkėse, kitiems karo nusikaltimams, įskaitant žiaurią Mariupolio apsiaustį.

Rugsėjo pabaigoje galimybės derėtis buvo galutinai palaidotos po to, kai Rusija oficialiai aneksavo dalinai okupuotas Ukrainos teritorijas (dalį teritorijų Kremlius aneksavo jų net nekontroliuodamas). Tuomet Ukraina pareiškė, kad derybos su agresoriumi, kol Rusijos valdžioje yra V. Putinas, yra neįmanomos.

Pastaruoju metu Rusijos atstovai itin dažnai deklaruoja norą derėtis ir skundžiasi, kad puolama Ukraina nesutinka to daryti. Nepaisant to, Kremlius atvirai yra pareiškęs, kad jau aneksuotos teritorijos „nėra derybų objektas“. Maža to, į anksčiau deklaruotus reikalavimus dėl NATO plėtros ir karinių bazių, taip pat nėra žiūrima lanksčiai. Oficialiai deklaruodama norą derėtis Rusija tiesiog siekia, kad būtų patenkinti jos reikalavimai.