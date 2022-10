Putinas rusams surengė spektaklį – pademonstravo savo snaiperinius „gebėjimus“

Invaziją į Ukrainą pradėjęs Rusijos prezidentas V. Putinas ketvirtadienį kartu su Rusijos gynybos ministru Sergejumi Šoigu apsilankė mobilizuotųjų poligone Riazanės srityje, Rusijoje.

Viename iš trijų iš poligono išplatintų vaizdo įrašų matyti, kaip V. Putinas gula ant žemės, kad pašaudytų iš snaiperio ginklo ir pademonstruotų savo „gebėjimus“.

🤡 Putin came out of his bunker to shoot at imaginary Nazis. pic.twitter.com/g9efeAHQr3

Kitame vaizdo įraše V. Putinas kalbasi su, kaip teigiama, vienu iš vietos karių, kuris prisistatė Ruslanu.

„Iš kur jūs? – kario klausia V. Putinas, tačiau kario atsakymas girdėti neaiškiai. – Vietinis? Vietinis?“

Tuomet V. Putinas kario klausia, kada šis pradėjo tarnybą – „2015 ar 2016 metais“, – atsako šis, pridurdamas, kad poligone Riazanėje jis nuo spalio 7-osios. V. Putinas dar pasiteirauja Ruslano, ar jis tobulina savo įgūdžius ir ar pasitiki savo jėgomis, pasiteiravo kario vardo ir palinkėjo jam sėkmės.

Putin allegedly inspecting a shooting ground for the mobilised, but I can't shake off the feeling it's not a real one. Weird, almost nervous grimaces. pic.twitter.com/zquHKHS8g9