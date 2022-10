Putinas aplankė mobilizuotus rusus ir apžiūrėjo jų batus: „Svarbiausia, kad turėtų“

Tvarkingai surežisuotame pasirodyme prezidentas su ministru patikrino, kaip vyksta mobilizuotųjų paruošimas prieš siunčiant juos į karą, pranešė Rusijos televizijos kanalas „Zvezda“.

Viename iš poligone užfiksuotų vaizdo įrašų matyti, kaip vienas iš karių vadų V. Putinui demonstruoja karių ekipuotę ir pasakoja, kas ją sudaro. Tuomet V. Putinas itin atidžiai apžiūri naujiems kariams tariamai duodamus batus. Karininkas sako: „Rudenį ir pavasarį, kadangi daug purvo, avi šiais, o žiemą – šiais“. Į tai V. Putinas atsako: „Svarbiausia, kad turėtų“.

While Zelenskyy meets with AFU soldiers on the front line, Putin fearlessly inspects soldiers' boots 800 km from the front.



Military: "Now, taking into account the dirt, soldiers wear these boots, and in winter they will wear these."



Putin: "The main thing is to have it." pic.twitter.com/YtAmIfxZ6L