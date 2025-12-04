 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Kova tęsiasi“: iš Syrskio lūpų – naujausia žinia dėl Pokrovsko

2025-12-04 13:39 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-12-04 13:39

Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis skelbia, kad Ukraina vis dar kontroliuoja šiaurinę Pokrovsko dalį, rašo „Sky news“.

Oleksandras Syrskis (nuotr. SCANPIX)
12

Pokrovskas pastaraisiais mėnesiais yra vienas iš karščiausių taškų.

3

Pokrovskas pastaraisiais mėnesiais yra vienas iš karščiausių taškų.

„Kova tęsiasi. Ukrainos karinės pajėgos vis dar kontroliuoja šiaurinę Pokrovsko dalį. Pokrovsko ir Myrnohrado regione aktyviais veiksmais blokuojame priešo bandymus sutelkti pėstininkų grupes ir pažengti į priekį aplink šias gyvenvietes“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maskva ne kartą tvirtino užėmusi Pokrovską ir anksčiau netgi dalijosi nuotraukomis, kuriose matyti jos kariai miesto aikštėje.

Karas Ukrainoje. 2025 XII
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025 XII

Putinas pakartojo neketinantis eiti į kompromisus dėl Ukrainos teritorijos

Interviu televizijos kanalui „India Today“ Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija pasiims „Donbasą ir Novorosiją“ karinėmis arba kitomis priemonėmis, pranešė internetinis leidinys „Zerkalo“.

„Viskas krypsta į tai. Mes arba ginkluota jėga išlaisvinsime šias teritorijas, arba Ukrainos kariuomenė iš jų išeis ir nustos ten kariauti“, – citavo V. Putiną valstybinė naujienų agentūra TASS.

Novorosija V. Putinas vadina Ukrainos pietinius ir rytinius regionus, paaiškina „Zerkalo“.

V. Putinas pareiškė, kad jei Ukraina iškart, kaip siūlyta (turbūt turėdamas galvoje 2014 m.), būtų atsisakiusi Donbaso, jokių karinių veiksmų nebūtų buvę. 

V. Putinas „labai naudingu“ pavadino susitikimą su JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniu Steve'u Witkoffu ir žentu Jaredu Kushneriu. Jis pridūrė, kad iki šio susitikimo Maskva nematė jokių naujų taikos iniciatyvų, todėl „teko aptarti kiekvieną punktą ir dėl to tai užtruko taip ilgai".

Rusijos vadovas pabrėžė, kad kai kuriais klausimais sutarimo nepasiekta, bet išsamiau nepaaiškino. Pasak jo, dar per anksti aptarinėti, kas konkrečiai Rusijai netinka, o su kuo ji galėtų sutikti, nes tai neva gali tiesiog sutrikdyti darbą.

V. Putinas ne kartą sakė esąs pasirengęs taikos deryboms su sąlyga, kad Ukraina išves savo ginkluotąsias pajėgas iš Donbaso. Pavyzdžiui, 2024 m. birželį jis aiškino, kad kai tik Kyjivas sutiks visiškai išvesti savo kariuomenę iš vadinamųjų Donecko ir Luhansko respublikų bei Zaporižios ir Chersono sričių, Rusija bus pasirengusi nedelsdama pradėti derybas.

Pirminiame D. Trumpo taikos plane buvo numatyta sąlyga, kad Rusijai atiteks visa Donecko sritis, įskaitant teritoriją, kurios Rusija nekontroliuoja, Krymas, Donecko ir Luhansko sritys de facto bus pripažintos, taip pat ir Jungtinių Valstijų, Rusijos teritorija.

Kaip rašė ELTA, antradienį vykusios svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio teritorijų klausimo. 

Rusijos prezidentas V. Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus. 

Susitikimas buvo labai svarbus Ukrainai po savaitę trukusios diplomatijos,  kurios centre buvo JAV taikos planas, peržiūrėtas spaudžiant Kyjivui ir jo rėmėjams Europoje

Kalbant apie okupuotas Ukrainos teritorijas, „kol kas neradome kompromiso, tačiau kai kuriuos Amerikos sprendimus galima aptarti“, po susitikimo Kremliuje sakė aukščiausiasis Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prieš Rusijos ir JAV derybas, rusai paskelbė esą užėmę Pokrovską (tv3.lt koliažas)
Nauja taktika? Rusija prieš derybas su JAV pasiuntiniais pasigyrė „užimtu“ Pokrovsku (11)
Kartojasi Bachmuto likimas – vienas didžiausių Ukrainos miestų virsta griuvėsiais: bijoma baisiausio scenarijaus (nuotr. SCANPIX)
Kartojasi Bachmuto likimas – vienas didžiausių Ukrainos miestų virsta griuvėsiais: bijoma blogiausio scenarijaus (24)

Ukrainos pablikai
Ukrainos pablikai
2025-12-04 13:47
Ukrainos kariai paliko Pokrovska
