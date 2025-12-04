Premjerė: kontrabandinių balionų numušimas gali kelti pavojų gyventojams

„Man atrodo, tokio žodžio „numušinės“ niekada net nevartojau, sakiau, kad kariuomenė naudos visas įmanomas, prieinamas priemones, tarp jų ir kinetines ir tą darys įvertinus visas aplinkybes“, – žurnalistams Pakruojyje teigė I. Ruginienė.
„Jeigu mes jau kalbame apie patį veiksmą numušti balioną, tai turėtų būti labai atsargus veiksmas ir pirmiausia turėtų būti apskaičiuojama paties veiksmo žala. Nes balionai skrenda 8 km ir didesniame aukštyje, jų greitis išvystomas yra 200 km/h. Tai įsivaizduokite, koks tai yra objektas, kuris savyje neša 50 kg svorį. Jeigu neatsakingai paimsi ir numuši – tas svoris gali nukristi į tankiai apgyvendintą teritoriją“, – akcentavo ji.
Tiesa, dar spalio pabaigoje, pristatydama sprendimą uždaryti pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, Vyriausybės vadovė tikino, jog kariuomenė pasitelks visas priemones, siekiant numušti kontrabandinius balionus.
„Jau nuo šiandien kariuomenė imsis visų priemonių, įskaitant ir kinetines, balionams numušti“, – tuomet kalbėjo I. Ruginienė.
Klausiama, kodėl visuomenė nemato realių rezultatų, kad kontrabandinių balionų problema yra sprendžiama, premjerė šias hibridines atakas lygino su karu Ukrainoje.
„Tai yra hibridinė ataka. Jeigu imant Ukrainos pavyzdį, Ukraina irgi kariauja jau kiek metų, turbūt, norėtųsi tą karą užbaigti labai greitai. Yra tam tikrų aplinkybių, kai nepavyksta to padaryti“, – sakė I. Ruginienė.
Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus Vilniaus oro uosto darbas pastaraisiais mėnesiai sustabdytas ne kartą, paskutinis kartas buvo trečiadienio vakarą, o ypač intensyvi kontrabandinių balionų ataka patirta savaitgalį.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
