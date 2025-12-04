 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė: kontrabandinių balionų numušimas gali kelti pavojų gyventojams

2025-12-04 13:23 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 13:23

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad svarstant galimą kontrabandinių balionų numušimą, pirmiausia turėtų būti apskaičiuojama tokio veiksmo galima žala. Vyriausybės vadovės teigimu, šiuo klausimu gyventojų saugumas laikomas prioritetu. 

Inga Ruginienė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad svarstant galimą kontrabandinių balionų numušimą, pirmiausia turėtų būti apskaičiuojama tokio veiksmo galima žala. Vyriausybės vadovės teigimu, šiuo klausimu gyventojų saugumas laikomas prioritetu. 

20

„Man atrodo, tokio žodžio „numušinės“ niekada net nevartojau, sakiau, kad kariuomenė naudos visas įmanomas, prieinamas priemones, tarp jų ir kinetines ir tą darys įvertinus visas aplinkybes“, – žurnalistams Pakruojyje teigė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu mes jau kalbame apie patį veiksmą numušti balioną, tai turėtų būti labai atsargus veiksmas ir pirmiausia turėtų būti apskaičiuojama paties veiksmo žala. Nes balionai skrenda 8 km ir didesniame aukštyje, jų greitis išvystomas yra 200 km/h. Tai įsivaizduokite, koks tai yra objektas, kuris savyje neša 50 kg svorį. Jeigu neatsakingai paimsi ir numuši – tas svoris gali nukristi į tankiai apgyvendintą teritoriją“, – akcentavo ji.

Tiesa, dar spalio pabaigoje, pristatydama sprendimą uždaryti pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, Vyriausybės vadovė tikino, jog kariuomenė pasitelks visas priemones, siekiant numušti kontrabandinius balionus. 

„Jau nuo šiandien kariuomenė imsis visų priemonių, įskaitant ir kinetines, balionams numušti“, – tuomet kalbėjo I. Ruginienė.

Klausiama, kodėl visuomenė nemato realių rezultatų, kad kontrabandinių balionų problema yra sprendžiama, premjerė šias hibridines atakas lygino su karu Ukrainoje. 

„Tai yra hibridinė ataka. Jeigu imant Ukrainos pavyzdį, Ukraina irgi kariauja jau kiek metų, turbūt, norėtųsi tą karą užbaigti labai greitai. Yra tam tikrų aplinkybių, kai nepavyksta to padaryti“, – sakė I. Ruginienė. 

Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus Vilniaus oro uosto darbas pastaraisiais mėnesiai sustabdytas ne kartą, paskutinis kartas buvo trečiadienio vakarą, o ypač intensyvi kontrabandinių balionų ataka patirta savaitgalį. 

Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.

Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.

?
?
2025-12-04 13:45
Niekaip nesibaigia politikų konkursas "Kas durnesnis?" O gal "Kas piktybiškesnis?"
Atsakyti
Pavojų kelia
Pavojų kelia
2025-12-04 13:44
tūkstančiams negalinčių keliauti,milijoniniai nuostoliai valstybei, jos prestižui ir patikimumui, ko ir siekia baltgudžiai ,kremliaus pakalikai. O mūsų Vasilisa susirūpino, kad numuštas balionas neužkristų ant vienkiemio vištinyko. Karo metu reiktų uždrausti numušinėt priešo bombonešius- nikritęs gali kelti pavojų gyventojams….
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
