TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Košmariškas lokio išpuolis prieš vaikų grupę: 11 sužeistų, į pagalbą skubėjo sraigtasparnis

2025-11-21 19:40 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
Grupelei pradinukų su mokytojais ketvirtadienį teko išgyventi košmarą – juos žygio metu užpuolė lokys. 11 iš jų sužeisti, du – kritinės būklės, praneša „DailyMail“.

Košmariškas lokio išpuolis prieš vaikų grupę: sužeisti 11, į pagalbą skubėjo sraigtasparnis (Asociatyvi nuotr.) (nuotr. SCANPIX)

0

Į įvykio vietą netoli Vankuverio, Kanadoje, buvo iškviestos dvi greitosios medicinos pagalbos mašinos ir sraigtasparnis.

Papasakojo, kaip viskas vyko

Vieno iš vaikų mama vietos žiniasklaidai pasakojo, kad jos 10-metis sūnus Alvarezas buvo taip arti gyvūno, kad „net pajuto jo kailį“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis bėgo, kad išgelbėtų savo gyvybę“, – pridūrė ji.

Moteris tvirtino, kad keletas žmonių bandė sustabdyti užpuolimą, bet nesėkmingai. Alvarezas liko traumuotas po išpuolio, o trys jo draugai buvo tarp sunkiai sužeistų.

„Lokys pribėgo prie jo, bet nusivijo kitą žmogų“, – pasakojo mama.

Vietos institucijos įspėjo gyventojus dėl laisvėje likusio pavojingo gyvūno ir patarė vengti miškingų vietovių.

Vienoje šalyje kovai su lokiais pasitelkta kariuomenė

Po virtinės mirtinų lokių atakų Japonija lapkričio pradžioje į kalnuotą šalies šiaurę nusiuntė kariuomenę. Vietos institucijoms paprašius neatidėliotinos pagalbos, kariai padės medžioti žvėris, praneša agentūra „Reuters“.

Nuo balandžio Japonijoje per daugiau kaip 100 lokių atakų mirtinai sudraskyta 12 žmonių, du trečdaliai jų – Akitos prefektūroje. Institucijų Akitoje duomenimis, pastebėtų lokių skaičius šiemet išaugo šešis kartus iki daugiau kaip 8 tūkst.

„Žmonės mieste kiekvieną dieną  jaučia pavojų“, – sakė Kazuno miesto Akitos prefektūroje meras Shinjis Sasamotas.

Gyventojai raginami vengti miškų, sutemus likti namuose ir su savimi nešiotis varpelius, kad atbaidytų lokius. Kariai padės transportuoti, statyti ir tikrinti spąstus. Tačiau gyvūnus žudys medžiotojai. Azijos juodieji lokiai, kurie paplitę didžiojoje šalies dalyje, gali sverti iki 130 kg. Šiaurinėje Hokaido saloje sutinkamų rudųjų lokių svoris gali siekti iki 400 kg. 

Žmonių ir lokių susidūrimų daugėja dėl augančios populiacijos, klimato kaitos sukeltų pokyčių natūraliose maisto grandinėse ir kaimiškų vietovių gyventojų mažėjimo. 

Praėjusiomis savaitėmis lokiai užpuolė pirkėjus viename prekybos centre, turistus autobusų stotelėje ir sudraskė darbininką terminėje maudykloje.

Jau rugsėjį buvo sušvelnintas ginklų įstatymas, kad medžiotojai galėtų paprasčiau nušauti lokius miestų teritorijose.

