 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Vyrą užpuolė dvi baltosios meškos: dieną prieš – lemtingi žodžiai šeimai

2025-11-13 10:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 10:44

Dvi baltosios meškos pražudė gyvūnų fotografijos mėgėją, rašo „People“. Visai prieš savo mirtį jis ramino savo šeimą dėl nuotraukų.

Kauno zoologijos sodas (Fotodiena nuotr.)

Dvi baltosios meškos pražudė gyvūnų fotografijos mėgėją, rašo „People“. Visai prieš savo mirtį jis ramino savo šeimą dėl nuotraukų.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko 2024 m. rugpjūčio 8 d.

Dieną prieš mirtį ramino šeimą

„The Canadian Press“ duomenimis, vyras prieš mirtį pasakė savo šeimai, kad nėra priežasties bijoti. Šeima sunerimo kai sužinojo, kad vyras fotografavo baltąsias meškas atokioje Kanados saloje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dieną prieš mirtį vyras savo socialinių medijų paskyroje dalijosi baltosios meškos nuotrauka. Pasak minėto leidinio, nustatyta, kad ta nuotrauka buvo daryta iš automobilio.

REKLAMA
REKLAMA

„Baltosios meškos, besibūriuojančios BAF-3 bazėje“, – 34-erių vyras parašė po nuotrauka, kurią paskelbė 2024 m. rugpjūčio 7 d.

REKLAMA

Norėdamas padaryti daugiau nuotraukų, vyras paprašė gamtos stebėtojo pranešti jam, kai šalia bus daugiau baltųjų lokių. Pasak leidinio, baigęs pamainą rugpjūčio 8 d., jis sužinojo, kad lauke yra lokys ir išėjo į lauką su fotoaparatu, bet nežinojo, kad netoliese yra antras lokys.

Kamerų įrašai parodė, kad lokys užblokavo vyrui kelią sugrįžti į vidų ir puolė jį. Netrukus vyrą užpuolė ir antras lokys.

„Manau, kad jis nebūtų išėjęs, jei būtų žinojęs, kad ten yra antras lokys“, – sako jo motina.

„Mes buvome tiesiog šoke“, – teigia ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų