Vyrą užpuolė dvi baltosios meškos: dieną prieš – lemtingi žodžiai šeimai

Incidentas įvyko 2024 m. rugpjūčio 8 d.
Dieną prieš mirtį ramino šeimą
„The Canadian Press“ duomenimis, vyras prieš mirtį pasakė savo šeimai, kad nėra priežasties bijoti. Šeima sunerimo kai sužinojo, kad vyras fotografavo baltąsias meškas atokioje Kanados saloje.
Dieną prieš mirtį vyras savo socialinių medijų paskyroje dalijosi baltosios meškos nuotrauka. Pasak minėto leidinio, nustatyta, kad ta nuotrauka buvo daryta iš automobilio.
„Baltosios meškos, besibūriuojančios BAF-3 bazėje“, – 34-erių vyras parašė po nuotrauka, kurią paskelbė 2024 m. rugpjūčio 7 d.
Norėdamas padaryti daugiau nuotraukų, vyras paprašė gamtos stebėtojo pranešti jam, kai šalia bus daugiau baltųjų lokių. Pasak leidinio, baigęs pamainą rugpjūčio 8 d., jis sužinojo, kad lauke yra lokys ir išėjo į lauką su fotoaparatu, bet nežinojo, kad netoliese yra antras lokys.
Kamerų įrašai parodė, kad lokys užblokavo vyrui kelią sugrįžti į vidų ir puolė jį. Netrukus vyrą užpuolė ir antras lokys.
„Manau, kad jis nebūtų išėjęs, jei būtų žinojęs, kad ten yra antras lokys“, – sako jo motina.
„Mes buvome tiesiog šoke“, – teigia ji.
