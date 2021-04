Koronaviruso siaubiamos šalies gydytojas: ateinantys keli mėnesiai bus tikras pragaras

Paskutinių kelių savaičių rezultatai Indijoje kelia nerimą vietos epidemiologams. Dar kovo 14 d. (vos prieš mėnesį) šalyje buvo užfiksuota vos 26 tūkst. naujų koronaviruso atvejų, tačiau tuomet epidemiologinė situacija staiga pradėjo blogėti ir Indija, žiemą išvengusi antrosios bangos žabangų, susidūrė su kritine situacija.

Ligoninių koridoriai yra perpildyti pacientų visoje šalyje, o pacientus vežantys greitosios pagalbos automobiliai išsidėstę ilgoje eilėje prie ligoninių, rašoma „South China Morning Post“. Nusivylusios padėtimi šeimos kovoja dėl likusių paskutinių vietų ligoninėse, o kai kuriems pacientams deguonis buvo teikiamas tiesiog gatvėse.

Ligoninės buvo perpildytos nepaisant praėjusiais metais atliktų infrastruktūros atnaujinimų pirmosios bangos metu. 2020-ųjų rudenį Indijoje padieniui buvo fiksuojama bent 2 kartus mažiau naujų atvejų, lyginant su šių metų balandžio mėnesiu.

Indijoje šią savaitę vien nuo koronaviruso sukeltų komplikacijų kasdien miršta apie 1 tūkst. žmonių, o bendras persirgusiųjų skaičius pasiekė 14 mln. Daugiau nei 2 mlrd. gyventojų turinčios šalies valdžia kaltina regionų atstovus ir pačius žmones nesilaikant draudimų ir saugos priemonių.

Atrodo, kad karštis ir drėgmė viruso taip stipriai neveikia, kaip buvo manyta anksčiau, nes Gudžarato regione termometrai pastaruoju metu rodo apie 40 laipsnių karščio, o artimieji yra priversti laukti po 8 ir daugiau valandų, kad galėtų atsisveikinti su nuo koronaviruso mirusiais giminaičiais.

Skelbiama, kad Mumbajuje vienoje ligoninėje kilo konfliktas, kuomet įsiveržę 10-ies nuo COVID-19 mirusių pacientų giminės pradėjo reikalauti pasiaiškinimo, kodėl jų artimieji galimai mirė nuo deguonies trūkumo.

Būtent Maharaštros valstija, kurioje yra Mumbajus, tapo antrosios bangos Indijoje epicentru – čia užfiksuotas beveik ketvirtadalis visų šalies atvejų. Vienoje iš nuotraukų užfiksuota sėdinti lauke moteris su pajungtu deguonies aparatu, kol sulauks pagalbos. Regione nuo trečiadienio vakaro įvedamas visiškas „lokdaunas“, siekiant bent kažkaip sustabdyti itin spartų ligos plitimą.

A SHOCKING video of patients struggling to breathe, lying on the floor in a Govt hospital in Bhavnagar, Gujarat has emerged.



This while the PM & HM are busy selling fake dreams in Bengal.



If this is Sonar Gujarat, SPARE US! We DON’T want Sonar Bangla. pic.twitter.com/2jml4lEkLq