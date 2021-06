Rusija tuo metu reikalauja, kad pratybos Juodojoje jūroje nevyktų dėl „galimų incidentų“. Britų gynybos ekspertės D. Sanders teigimu, „potenciali nesusipratimų ar apsiskaičiavimų tikimybė nėra aiški priežastis pratybų atšaukimui“.

Jau 21-osiose, nuo 1997-ųjų vykstančiose Juodosios jūros pratybose dalyvaus daugiau nei 30 valstybių. Išvakarėse į Odesą atvyko dar vienas JAV naikintojų klasės laivas „USS Ross“.

Viso šiose pratybose dalyvaus 32 karo laivai, 40 lėktuvų ir 5 tūkst. karių iš 17-os NATO šalių, o taip pat aljanso partnerės ir 18 spec. operacijų komandų, rašoma „Novoje vremia“. Viso šiose pratybose dalyvaus rekordinis valstybių-dalyvių skaičius – 32.

Šių pratybų metu bus praktiškai atliekami įvairūs karo veiksmų scenarijai, įskaitant desantinių laivų susidūrimo atvejus, manevrus sausumoje, narų operacijas, karines perėmimo operacijas, priešlėktuvinės gynybos misijas, paieškų ir gelbėjimo operacijas ir kiti.

„Sea Breeze“ – karinės pratybos, kurios Ukrainos teritorijoje vykdomos nuo 1997-ųjų, remiantis gynybos ir karinių santykių bendradarbiavimo memorandumu tarp Ukrainos ir JAV.

Nuo 2014-aisiais įvykdytos Krymo aneksijos ir Rusijos karo veiksmų Donbase pradžiose bei agresyvaus Rusijos elgesio Juodosios jūros regione, šios pratybos įgavo naują prasmę. Šiais metais bus pirmą sykį grįžta prie pilno jų formato ir tęsis net dvi savaites – iki liepos 10 dienos.

1 of 30 allies heading into the Black Sea for the regular #Seabreeze exercise. #WeAreNATO #StrongerTogether https://t.co/zGUU5h1yH0 pic.twitter.com/BmGAHIwAFu