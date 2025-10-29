Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kinija patvirtino, kad Pietų Korėjoje įvyks Xi Jinpingo ir Donaldo Trumpo susitikimas

2025-10-29 09:44 / šaltinis: BNS
2025-10-29 09:44

Kinija patvirtino, kad ketvirtadienį Pietų Korėjoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo metu, šalies vadovas Xi Jinpingas susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Trumpas sieks Kinijos pagalbos užbaigiant karą Ukrainoje: „Xi Jinpingo požiūris pasikeitė“ (nuotr. SCANPIX)

0

„Kaip susitarė Kinija ir JAV, prezidentas Xi Jinpingas Busane susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu (...) kad pasikeistų nuomonėmis apie dvišalius santykius ir abipusiai svarbius klausimus“, – trečiadienį pranešė Užsienio reikalų ministerijos atstovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinija pareiškė, kad Xi Jinpingas ir D. Trumpas surengs „išsamias derybas svarbiais klausimais“.

„Esame pasirengę bendradarbiauti su JAV puse, kad užtikrintume, jog šis susitikimas duotų teigiamų rezultatų, suteiktų naujų gairių ir naują impulsą stabiliai Kinijos ir JAV santykių plėtrai“, – trečiadienį per eilinę spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas.

