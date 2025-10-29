Trumpas pripažino, kad negalės siekti trečiosios JAV prezidento kadencijos

D. Trumpas ir jo rėmėjai ne kartą kėlė klausimą dėl jo galimybės kandidatuoti per prezidento rinkimus 2028 metais. Tai kelia jo priešininkų susirūpinimą, o šalininkai tokią mintį palaiko.
Skrisdamas JAV prezidento lėktuvu „Air Force One“ 79 metų D. Trumpas pareiškė, kad jo populiarumas apklausose yra didžiausias, kaip niekada. „Ir, žinote, remiantis tuo, ką skaičiau, manau, kad man nebus leista kandidatuoti, tad pamatysime, kaip bus (...) Labai gaila“, – sakė jis.
JAV Konstitucija riboja prezidentų kadencijas iki dviejų, antrąją D. Trumpas pradėjo sausio mėnesį, pirmąją ėjo nuo 2017 iki 2021 metų. Nepaisant to, jis dažnai mini, kad jo rėmėjai ragina jį ir toliau valdyti šalį. Neseniai vienas jų Ovaliajame kabinete ant stalo pademonstravo raudonas skrybėles su užrašu „Trump 2028“.
Be to, D. Trumpo šalininkai linkę manyti, jog 2028 m. į JAV prezidentus galėtų kandidatuoti viceprezidentas J. D. Vance'as kartu su D. Trumpu.
Šią savaitę D. Trumpas atmetė tokią mintį, o trečiadienį sakė, kad „gana aišku“, jog jis negalės kandidatuoti dar kartą. „Tačiau turime daug puikių žmonių“, – pridūrė jis.
Atstovų rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas antradienį per spaudos konferenciją Kapitolijuje žurnalistams sakė, kad kalbėjosi su D. Trumpu apie galimybę siekti trečiosios kadencijos, tačiau jos nematąs.
„Manau, kad prezidentas žino, ir mes su juo kalbėjomės, apie Konstitucijos apribojimus. Yra 22-oji pataisa“, – sakė M. Johnsonas ir pridūrė, kad D. Trumpas mėgsta erzinti demokratus šūkiais ir kepurėmis su užrašu „Trump 2028“, tačiau Konstitucija yra aiški.
„Nematau būdo pakeisti Konstituciją, nes tam prireiktų apie 10 metų“, – sakė M. Johnsonas ir pridūrė, kad Konstitucijai pakeisti reikia dviejų trečdalių Kongreso narių ir trijų ketvirtadalių valstijų pritarimo. „Tokios galimybės nematau“, – sakė jis.
Kalbos apie trečiąją kadenciją pasigirdo buvusiam D. Trumpo patarėjui ir vienam iš pagrindinių judėjimo „Make America Great Again“ ideologų Steve'ui Bannonui praėjusią savaitę pareiškus, kad „yra planas“, kaip išlaikyti D. Trumpą Baltuosiuose rūmuose.
„Jis gaus trečiąją kadenciją (...) Trumpas bus prezidentas 2028 metais. Ir žmonės tiesiog turėtų su tuo susitaikyti“, – laikraščiui „The Economist“ sakė S. Bannonas.
Paklaustas apie kadencijas ribojančią 22-ąją pataisą, S. Bannonas atsakė: „Yra daug įvairių alternatyvų. Tinkamu laiku mes išdėstysime, koks yra planas“.
