  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Teksasas padavė į teismą vaisto „Tylenol“ gamintojas dėl tariamo ryšio su autizmu

2025-10-28 20:03 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 20:03

Teksaso generalinis prokuroras antradienį pranešė padavęs į teismą farmacijos bendroves, gaminančias vaistą „Tylenol"; ieškinyje atkartojami prezidento Donaldo Trumpo administracijos teiginiai, esą šis vaistas nuo skausmo yra susijęs su padidėjusia autizmo rizika.

„Tylenol“ (nuotr. SCANPIX)

Teksaso generalinis prokuroras antradienį pranešė padavęs į teismą farmacijos bendroves, gaminančias vaistą „Tylenol“; ieškinyje atkartojami prezidento Donaldo Trumpo administracijos teiginiai, esą šis vaistas nuo skausmo yra susijęs su padidėjusia autizmo rizika.

Respublikonas Kenas Paxtonas apkaltino vaistų gamintojas „Johnson & Johnson“ (J&J) ir „Kenvue“ „sąmoningu pavojaus milijonams sukėlimu siekiant pasipildyti savo kišenes“, rašoma pranešime spaudai, paskelbtame kartu su ieškiniu, kuris buvo pateiktas Teksaso valstijos teismui.

Ieškinyje, be kitų reikalavimų, prašoma uždrausti tariamai klaidingą rinkodarą ir skirti pinigines baudas.

K. Paxtono pranešime spaudai taip pat minima D. Trumpo administracijos pateikta literatūra, kurioje teigiama apie ryšį tarp paracetamolio, pagrindinės „Tylenol“ sudedamosios dalies, ir autizmo, jei moterys nėštumo metu vartoja šį vaistą.

D. Trumpas kartu su sveikatos sekretoriumi Robertu F. Kennedy jaunesniuoju rugsėjo 22 d. viename renginyje tvirtino, kad „vartoti „Tylenol“ nėra gerai“ ir kad reikia „smarkiai kovoti, kad jis nebūtų vartojamas“.

Tačiau medikų organizacijos, įskaitant Amerikos akušerių ir ginekologų koledžą, jau seniai nurodo paracetamolį kaip vieną saugiausių skausmą malšinančių vaistų, kuriuos galima vartoti nėštumo metu.

Kai kurie visuomenės sveikatos ekspertai D. Trumpo išpuolius prieš šį vaistą pavadino nemoksliniais ir pavojingais.

K. Paxtonas apkaltino „J&J“ „neteisėtai perkėlus savo atsakomybę kitai“ bendrovei, kai ji atskyrė „Tylenol“, 2023 m. įsteigdama plataus vartojimo prekių įmonę „Kenvue“.

J&J atstovas spaudai teigė, kad bendrovei vaistas „Tylenol“ nebepriklauso ir kad „visos teisės ir įsipareigojimai“ dabar priklauso „Kenvue“.

Bendrovė „Kenvue“ teigė, kad paracetamolis „yra saugiausia skausmą malšinanti priemonė nėščioms moterims pagal poreikį viso nėštumo metu“.

„Esame labai susirūpinę dėl skleidžiamos dezinformacijos apie paracetamolio saugumą ir dėl galimo jos poveikio Amerikos moterų bei vaikų sveikatai“, – sakoma „Kenvue“ pranešime.

