Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Štai ko Trumpas tikisi iš susitikimo su Kinijos diktatoriumi

2025-10-29 06:31 / šaltinis: BNS
2025-10-29 06:31

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį išreiškė viltį, kad derybose su Kinijos vadovu Xi Jinpingu bus išspręsta „daug problemų“ ir sušvelnintas itin žalingas prekybos karas.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį išreiškė viltį, kad derybose su Kinijos vadovu Xi Jinpingu bus išspręsta „daug problemų“ ir sušvelnintas itin žalingas prekybos karas.

REKLAMA
0

JAV lyderis sakė, kad tikisi, jog pirmasis jų susitikimas akis į akį nuo sausio, kai 79-erių respublikonas grįžo į Baltuosius rūmus, baigsis tuo, kad Jungtinės Valstijos sumažins Kinijai nustatytus muitus, susijusius su fentaniliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad susitikimas su Kinijos prezidentu Xi bus puikus ir bus išspręsta daug problemų“, – sakė D. Trumpas vykdamas į Pietų Korėją, kur susitiks su  Xi Jinpingu.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat sakė nesantis tikras, ar susitikimo su Kinijos vadovu metu aptars jautrų savarankiško Taivano klausimą.

REKLAMA

D. Trumpo vizitas į pagrindinę JAV sąjungininkę Pietų Korėją yra trečiasis jo kelionės po Azijos šalis etapas, kurio metu jis buvo apipiltas pagyrimais ir dovanomis regioniniame viršūnių susitikime Malaizijoje bei Tokijuje, kur jį priėmė naujoji Japonijos ministrė pirmininkė. 

Tačiau pasaulio rinkos atidžiai stebės ketvirtadienį planuojamą dviejų prezidentų susitikimą, kurio metu D. Trumpas pirmą kartą per šešerius metus susitiks su Xi Jinpingu.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo derybų priklausys, ar JAV ir Kinija sustabdys prekybos karą, dėl kurio sutriko tarptautinės tiekimo grandinės. 

Pekino ir Vašingtono derybininkai patvirtino, kad dvi didžiausios pasaulio ekonomikos susitarė dėl gairių. 

Dabar D. Trumpas ir Xi Jinpingas turi tai išsiaiškinti per savo susitikimą Pietų Korėjoje esančiame Kjongdžu Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo kuluaruose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau Tarptautinės krizių grupės analitikas Williamas Yangas sakė, kad lūkesčiai, regis, nesutampa. 

Jis pridūrė, kad Jungtinės Valstijos „nekantrauja sudaryti bet kokį prekybos susitarimą, kurį D. Trumpas galėtų paskelbti pergale“, o Kinija daugiausia dėmesio skiria „didesnio abipusio pasitikėjimo kūrimui, ilgalaikių nesutarimų valdymui ir dvišalių prekybos santykių stabilizavimui“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų