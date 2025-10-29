Štai ko Trumpas tikisi iš susitikimo su Kinijos diktatoriumi

JAV lyderis sakė, kad tikisi, jog pirmasis jų susitikimas akis į akį nuo sausio, kai 79-erių respublikonas grįžo į Baltuosius rūmus, baigsis tuo, kad Jungtinės Valstijos sumažins Kinijai nustatytus muitus, susijusius su fentaniliu.
„Manau, kad susitikimas su Kinijos prezidentu Xi bus puikus ir bus išspręsta daug problemų“, – sakė D. Trumpas vykdamas į Pietų Korėją, kur susitiks su Xi Jinpingu.
Jis taip pat sakė nesantis tikras, ar susitikimo su Kinijos vadovu metu aptars jautrų savarankiško Taivano klausimą.
D. Trumpo vizitas į pagrindinę JAV sąjungininkę Pietų Korėją yra trečiasis jo kelionės po Azijos šalis etapas, kurio metu jis buvo apipiltas pagyrimais ir dovanomis regioniniame viršūnių susitikime Malaizijoje bei Tokijuje, kur jį priėmė naujoji Japonijos ministrė pirmininkė.
Tačiau pasaulio rinkos atidžiai stebės ketvirtadienį planuojamą dviejų prezidentų susitikimą, kurio metu D. Trumpas pirmą kartą per šešerius metus susitiks su Xi Jinpingu.
Nuo derybų priklausys, ar JAV ir Kinija sustabdys prekybos karą, dėl kurio sutriko tarptautinės tiekimo grandinės.
Pekino ir Vašingtono derybininkai patvirtino, kad dvi didžiausios pasaulio ekonomikos susitarė dėl gairių.
Dabar D. Trumpas ir Xi Jinpingas turi tai išsiaiškinti per savo susitikimą Pietų Korėjoje esančiame Kjongdžu Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo kuluaruose.
Tačiau Tarptautinės krizių grupės analitikas Williamas Yangas sakė, kad lūkesčiai, regis, nesutampa.
Jis pridūrė, kad Jungtinės Valstijos „nekantrauja sudaryti bet kokį prekybos susitarimą, kurį D. Trumpas galėtų paskelbti pergale“, o Kinija daugiausia dėmesio skiria „didesnio abipusio pasitikėjimo kūrimui, ilgalaikių nesutarimų valdymui ir dvišalių prekybos santykių stabilizavimui“.
