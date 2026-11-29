Pasak jo, tai būtų labai didelis kompromisas.
Ukraina numušė 101 iš 140 Rusijos paleistų dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė arba neutralizavo 101 iš 140 dronų, kuriais Rusijos pajėgos atakavo Ukrainą nuo šeštadienio vakaro.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ sekmadienį pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.
Kariuomenės duomenimis, nuo šeštadienio 18 val. Rusijos pajėgos paleido į Ukrainą 140 bepiločių orlaivių – smogiamųjų dronų „Shahed“ (93 iš jų buvo reaktyviniai), taip pat dronų „Gerbera“ ir „Parodija“ tipo dronų imitatorių.
Bepiločiai orlaiviai buvo paleisti iš Oriolo ir Milerovo Rusijoje, laikinai okupuoto Donecko bei laikinai okupuotame Kryme esančios Hvardijskės.
Oro ataką atrėmė Ukrainos karinės oro pajėgos, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės kovos ir bepiločių sistemų daliniai bei Ukrainos gynybos pajėgų mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais duomenimis, iki sekmadienio 7.30 val. Ukrainos pajėgos numušė arba neutralizavo 101 droną.
Užfiksuota, kad dronai smogė 27 vietose, o dar 13 vietų nukrito numuštų bepiločių orlaivių nuolaužos.
Ukrainos karinės oro pajėgos pažymėjo, kad ataka tęsėsi, o šalies oro erdvėje vis dar buvo keli priešo dronai.
Per parą Rusija prarado 2 479 karių Ukrainoje
Ukrainos duomenimis, pastarąją parą Rusijos kariuomenė kare Ukrainoje neteko 2 479 karių.
Nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, iki šių metų lapkričio 29 d. Rusijos kariuomenė iš viso prarado apie 1 653 465 karius.
Tokius duomenis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas sekmadienį paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Per šį laikotarpį Rusija taip pat neteko iš viso 12 521 tanko (+4 per parą), 26 047 šarvuočių (+9), 52 943 artilerijos sistemų (+43), 2 313 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 1 783 oro gynybos sistemų (+1), 456 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 261 antžeminės robotizuotos sistemos (+8), 625 223 operatyvinio ir taktinio lygmens bepiločių orlaivių (+1 547), 5 278 sparnuotųjų raketų, 36 karo laivų ir katerių, dviejų povandeninių laivų, 181 925 transporto priemonių ir degalų cisternų (+598) bei 4 962 specialiosios technikos vienetų (+4).
Duomenys apie Rusijos nuostolius yra tikslinami.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 28 d. 22.00 val. duomenimis, fronte buvo įvykę 115 kovinių susirėmimų. Kostiantynivkos kryptimi Ukrainos gynybos pajėgos atrėmė dešimt Rusijos pajėgų atakų.
Naktį – Rusijos smūgiai Odesoje ir Zaporižioje
Naktį rusai smogė keliems Ukrainos regionams. Pranešama, kad Odesoje ir Zaporižioje yra žuvusiųjų bei užfiksuoti dideli nuostoliai.
Kaip pranešė Zaporižios srities gynybos tarybos pirmininkas Ivanas Fiodorovas ir Zaporižios srities karinė administracija, rusai miestą atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis (KAB), rašoma UNIAN.
Per rusų ataką buvo sugriautas privatus namas, apgadinti daugiabučiai ir dviejų švietimo įstaigų pastatai. Iš pradžių skelbta, kad žuvo moteris, dar vienas žmogus buvo sužeistas.
Vėliau I. Fiodorovas pranešė, kad iš po griuvėsių išgelbėta 14-metė mergaitė. Šiuo metu jos būklę stebi medikai.
Naktį rusai dronais atakavo ir Odesą, dronas rėžėsi į daugiabutį. Odesos srities karinės administracijos vadovo Serhijaus Lysako duomenimis, po smūgio gyvenamajam daugiabučiui yra sužeistųjų, o tikslus jų skaičius dar tikslinamas.
„Deja, per naktinę ataką Odesoje žuvo pagyvenusi moteris. Įvykio vietoje dirba visos atsakingos tarnybos. Įsteigtas operatyvinis štabas, kuris teikia pagalbą žmonėms“, – pranešė pareigūnas.
Naktį – Rusijos smūgiai Odesoje ir Zaporižioje
Naktį rusai smogė keliems Ukrainos regionams. Pranešama, kad Odesoje ir Zaporižioje yra žuvusiųjų bei užfiksuoti ddieli nuostoliai.
Kaip pranešė Zaporižios srities gynybos tarybos pirmininkas Ivanas Fiodorovas ir Zaporižios srities karinė administracija, rusai miestą atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis (KAB), rašoma UNIAN.
Per rusų ataką buvo sugriautas privatus namas, apgadinti daugiabučiai ir dviejų švietimo įstaigų pastatai. Iš pradžių skelbta, kad žuvo moteris, dar vienas žmogus buvo sužeistas.
Vėliau I. Fiodorovas pranešė, kad iš po griuvėsių išgelbėta 14-metė mergaitė. Šiuo metu jos būklę stebi medikai.
Naktį rusai dronais atakavo ir Odesą, dronas rėžėsi į daugiabutį. Odesos srities karinės administracijos vadovo Serhijaus Lysako duomenimis, po smūgio gyvenamajam daugiabučiui yra sužeistųjų, o tikslus jų skaičius dar tikslinamas.
„Deja, per naktinę ataką Odesoje žuvo pagyvenusi moteris. Įvykio vietoje dirba visos atsakingos tarnybos. Įsteigtas operatyvinis štabas, kuris teikia pagalbą žmonėms“, – pranešė pareigūnas.
Naktį Ukraina atakavo Maskvą
Rusijos valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per naktį buvo numušta daugiau kaip 1 000 Ukrainos dronų, iš kurių šimtai buvo nukreipti į Maskvos regioną.
Dieną anksčiau, šeštadienį, Rusija paskelbė per naktinę ataką sunaikinusi daugiau kaip 1 200 Ukrainos dronų.
Pastaraisiais mėnesiais tiek Ukraina, tiek Rusija suintensyvino oro atakas, karui tęsiantis jau penktus metus.
Rusijos gynybos ministerija sekmadienio rytą paskelbė, kad oro gynybos pajėgos daugiau kaip dešimtyje šalies regionų, įskaitant Maskvą, numušė 1 017 Ukrainos dronų.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad sostinės regiono link skrido daugiau kaip 500 dronų.
„Daugumą jų Gynybos ministerijos oro gynybos pajėgos neutralizavo dar toli nuo sostinės. Iš viso artėjant prie Maskvos buvo sunaikinti 105 dronai“, – valstybės remiamoje socialinėje platformoje „Max“ parašė S. Sobianinas.
JAV pastangos tarpininkauti siekiant užbaigti kruviniausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų kol kas nedavė rezultatų, išskyrus susitarimus dėl apsikeitimo belaisviais.
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Zelenskis: Ukraina pasirengusi nutraukti ugnį ir pereiti prie derybų
Ukraina yra pasirengusi nutraukti ugnį dabartinėje fronto linijoje ir pereiti prie taikos derybų su Rusija, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris davė interviu televizijai „Al Jazeera“, praneša naujienų portalas „RBK Ukraine“.
Pasak jo, tai būtų labai didelis kompromisas.
„Mes suprantame, kad jis (Rusijos vadovas Vladimiras Putinas – ELTA) nenori pasitraukti iš mūsų žemės. Būtent todėl sakome: gerai, sustokime čia ir pereikime prie diplomatijos“, – paaiškino prezidentas.
Komentuodamas Jungtinių Valstijų vaidmenį, V. Zelenskis sakė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pagal JAV konstituciją turi pakankamai įgaliojimų siekti karo pabaigos.
„Todėl tikiuosi, kad jis ir toliau ieškos būdo, kaip užbaigti šį karą, tačiau ne taip, kad už tai turėtų mokėti Ukraina, nes tai yra neteisinga“, – pabrėžė valstybės vadovas.
Anksčiau buvo skelbta, kad JAV prezidentas D. Trumpas siekia, kad iki sausio mėnesio būtų pasiektas Rusijos ir Ukrainos taikos susitarimas.
Pats D. Trumpas pabrėžė, kad nėra nustatęs jokio konkretaus termino Rusijos ir Ukrainos karui užbaigti. Tačiau jis pareiškė norintis kuo greičiau sureguliuoti konfliktą.