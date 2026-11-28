Įvarčius Lietuvos komandai pelnė: Danylo Baida (10:25, Augustas Salecis), Arnoldas Bosas (34:39, Tadas Kumeliauskas, Aivaras Bendžius).
Du kartus iki minimumo atsilikimą mažinusi „Energija“ turėjo šansų lyginti rezultatą, tačiau progų neišnaudojo, o svečiai rungtynių pabaigoje realizavo kiekybinę daugumą ir lengviau atsikvėpė.
Nugalėtojų gretose Lukas Žukauskas nežaidė.
Apie svečių persvarą liudija net 62 jų metimai į vartų plotą, kai šeimininkai tai darė 18 kartų.
Kita šalies komanda, Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ išvykoje 1:7 (1:2, 0:4, 0:1) nusileido Liepojos ledo ritulio klubui (Latvija).
Įvartį Vilniaus komandai pelnė Povilas Verenis (14:11, Lauri Huhdanpaa, Joonas Larinmaa).
Liepojos klube Šarūnas Baltrūnas 2 kartus atakavo vartus, laimėjo vienintelį ritulio išmetimą, dėl kurio kovojo, bei gavo 2 baudos min., Simonas Valivonis atliko 3 smūgius į vartus, o Ignas Kaupaitis nežaidė.
Vilniečiai į varžovų vartus metė irgi 18 kartų, aikštelės šeimininkai – 47.
Sostinės komanda trigubai daugiau ilgiau sedėjo ant prasižengusiųjų suolo – 18 minučių prieš 6.
Abi šios ekipos, rytoj, sekmadienį Liepojoje, 13 valandą susitiks dar kartą.
Gruodžio 2 dieną, 19.30 val. viena iš Lietuvos komandų garantuotai iškovos taškus - „Energija“ savo aikštelėje Lietuvos ledo ritulio derbyje priims Vilniaus ekipą.
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