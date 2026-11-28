Danielių Čečekovą savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ ekipa varžovų arenoje 3:4 turėjo pripažinti „HC Lugano“ pranašumą. Lietuvis per 9 min. 41 sek. nepasižymėjo.
„Servette“ (39 tšk.) nukrito į 6-ą vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (31) – į 10-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Slovakijos lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama Prešovo „HC Prešov“ komanda išvykoje 2:4 nusileido „HC Košicei“. Lietuvis žaidė 24 min. 51 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, atliko 2 jėgos veiksmus ir gavo 2 baudos min.
„HC Prešov“ (10 tšk.) užima paskutinę – 12-ą – vietą.
Lenkijos aukščiausioje lygoje Sanoko „STS Sokol“ su Oskaru Božerockij savo arenoje 3:5 pralaimėjo prieš „JKH GKS Jastrzebie“. Lietuvis nepasižymėjo.
„STS Sokol“ (9 tšk.) žengia priešpaskutinė – 9-a.
Nyderlandų aukščiausioje lygoje Dominyko Bisturio atstovaujama „Sweetlake Panters Zoetermeer“ komanda namuose po pratęsimo 5:4 įveikė „Dordrecht Lions“. Lietuvis gavo 2 baudos min.
„Sweetlake Panters Zoetermeer“ (14 tšk.) rikiuojasi 5-a tarp 13 komandų.
Belgijos pirmenybėse „Beaufort Knights“ su Artemijumi Frizeliu išvykoje 4:9 neatsilaikė prieš „Hyc Herentals-2“. Lietuvis įmušė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Beaufort Knights“ (0 tšk.) žengia priešpaskutinė – 6-a.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolių Krakauskų atstovaujama „EHC Arosa“ mamie 1:4 turėjo pripažinti „GDT Bellinzona Snakes“ ekipos pranašumą. Emilijus Krakauskas žaidė 17 min. 21 sek. ir 4 kartus atakavo vartus, o Titas Krakauskas nerungtyniavo.
„EHC Arosa“ (9 tšk.) lieka paskutinė – 10-a.
Vokietijos trečioje lygoje „EV Fussen“ su Ugniumi Čižu svečiuose 1:5 pralaimėjo prieš „HC Tigers 1985“. Lietuvis nepasižymėjo.
Manto Stankiaus atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda išvykoje 5:3 susitvarkė su „Herner EV Miners“. Lietuvis kartą atakavo vartus ir laimėjo vienintelį ritulio išmetimą, dėl kurio kovojo.
Rostoko „Piranhas“ ekipa, kurios garbę gina Markas Kaleinikovas, svečiuose 8:6 įveikė Halės „Saale Bulls“. Lietuvis įmušė 2 įvarčius, atliko rezultatyvų perdavimą ir 4 kartus atakavo vartus.
Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (30 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Piranhas“ (26) – 7-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (17 tšk.) rikiuojasi 12-a tarp 14 ekipų.
Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) „Pee Dee IceCats“ su Eimantu Noreika namie 3:1 įveikė „Evansville Thunderbolts“ klubą. Lietuvis nepasižymėjo.
„Pee Dee IceCats“ (13 tšk.) užima 7-ą vietą tarp 12 ekipų.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ komanda svečiuose po pratęsimo 3:2 palaužė Vaterlo „Black Hawks“ pasipriešinimą. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus.
„Cedar Rapids RoughRiders“ (32 tšk.) lyderiauja 8 komandų Rytų konferencijoje.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ ekipa išvykoje 1:2 nusileido „SC Bern Future“. Robertas Dobrinskis nepasižymėjo, o D. Čečekovas nežaidė.
Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu savo arenoje 4:2 įveikė „EHC Kloten“. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.
„Fribourg-Gotteron“ (42 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Futur Hockey“ (27) – 10-ą tarp 13 ekipų.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.