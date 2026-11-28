Vis dėlto, nepaisant iš tiesų įspūdingų pergalių abejose lenktynėse, kurių pirmose artimiausius konkurentus mūsiškiai lenkė kone dvejom minutėmis, komanda pripažino, kad šios pergalės nebuvo lengvos.
„Buvo labai nepastovus, besisukinėjantis vėjas. Net prieš pat startą, likus minutei, gavom didelį vėjo pasisukimą, kai kas ir nespėjo laiku į startą – reikėjo labai greitos orientacijos. Tokiom oro sąlygom daug lėmė ir sėkmė. Tarkim, Japonijos komanda pirmose lenktynėse darė net kelis baudos apsisukimus, tačiau vis tiek sugebėjo finišuoti trečioje pozicijoje – tikriausiai gerai išnaudojo vėjo pasisukimus“, – po finišo dalinosi komandos vairininkas Raimondas Šiugždinis.
Pasak jo, tokiomis sąlygomis ypač svarbu išlaikyti ramybę ant denio.
„Vienu momentu atrodo, kad esi geroj pozicijoj, kitą – žiūrėk konkurentai jau šalia. Vėjas keičiasi, tai palankesnis kampas, tai mažiau palankus. Reikėjo išlaikyti ramybę. Tą ir darėm. Turėjom aiškų tikslą ir plaukėm ta kryptimi“, – pasakoja R. Šiugždinis.
Pasak komandos nario Klaudio Kliučinsko, po ketvirtadienį akvatorijoje vyravusių audringų sąlygų, per kurias vienas laivas patyrė lūžimą, komanda prieš startą jautė šiokį tokį jaudulį.
„Pradžioje tikrai buvo įtampa, didelis jaudulys. Tačiau po pirmo gero starto jie atlėgo – atsirado lengvumas ir ramybė, jausmas, kad galim suplaukti gerai. Nepamenu, kada taip gerai jaučiausi lenktynėse kaip šiandien. Su tokiu nusiteikimu einam ir tolyn – turim gerai plaukti“, – dalinosi K. Kliučinskas.
Šios dvi penktadienio lenktynės buvo ir pirmoji Lietuvos rinktinės patirtis naujoje grupėje. Po jų, Lietuvos komanda grupės rezultatų lentelėje rikiuojasi pirma ir turi 8 taškus. Antroje, trečioje ir ketvirtoje vietoje atitinkamai rikiuojasi Tailandas, Mianmaras ir Japonija, visi turintys po lygiai – 4 – taškus.
Iki 16-finalio pabaigos lieka dar dvejos lenktynės – šeštadienį ir sekmadienį. Paskutinėse lenktynėse taškai bus dvigubinami. Tik dvi geriausiai grupėje pasirodžiusios komandos pereis į kitą etapą – 8-finalį.
SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurės finalinių lenktynių serija vyksta Brazilijoje, Rio de Žaneire, lapkričio 19-gruodžio 13 d. Šios varžybos savo formatu yra
Pasaulio futbolo čempionato atitikmuo buriavime, kur skirtingų valstybių rinktinės varžosi siekdamos stipriausios buriavimo valstybės titulo. Iš viso Finaliniame etape varžosi 40 valstybių. Kvalifikaciniame ir finaliniame etapuose kartu sudėjus – 66 valstybės. SSL Gold Cup finalinių lenktynių serijos rezultatus galima sekti paspaudus ČIA.
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