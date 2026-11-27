„Ilves“ (54 tšk.) lyderiauja 17-os klubų pirmenybėse, bet yra žaidę daugiau rungtynių už pagrindinius persekiotojus.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje „Fribourg-Gotteron“ su Danieliumi Čečekovu namie 1:3 neatsilaikė prieš „EV Zug“. Lietuvis žaidė 13 min. 34 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 3 varžovų smūgius. D. Čečekovui tai buvo pirmas rezultatyvumo balas per karjerą šioje lygoje.
Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ (39 tšk.) užima 4-ą vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (31) yra 8-a tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Norvegijos lygoje susitiko klubai su lietuviais – „Stjernen“ savo arenoje 2:0 nugalėjo Stavangerio „Oilers“. Nugalėtojų gretose be keitimų žaidęs Faustas Nausėda atrėmė 21 varžovų smūgį. „Oilers“ gynėjas Daniilas Kovalenko rungtyniavo tik 2 min. 39 sek. bei gavo 2 baudos min.
„Oilers“ (29 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Stjernen“ (22) – 6-ą tarp 9 ekipų.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus savų sirgalių akivaizdoje 6:3 pranoko „EC-KAC Future Team“ (Austrija).
„KHL Sisak“ (32 tšk.) tarp 13-os klubų rikiuojasi 5-as.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ su Dovydu Jukna namie 6:4 įveikė „Tri-City Storm“. Lietuvis sykį atakavo vartus.
„Fargo Force“ (30 tšk.) lyderiauja 8 komandų Vakarų konferencijoje.
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