Nors socialiniuose tinkluose netrūksta pažadų vos per mėnesį neatpažįstamai pakeisti kūną, svarbu suprasti, jog iš tiesų fiziniams pokyčiams dažniausiai reikia gerokai daugiau laiko.
„Per 30 dienų tikrai galima pajusti teigiamus pokyčius, tačiau svarbu žinoti, ko tikėtis. Pirmiausia gerėja bendra savijauta ir ištvermė: jau po 3–4 savaičių reguliaraus sportavimo tampa lengviau lipti laiptais, greičiau atsigaunama po fizinio krūvio, pagerėja miego kokybė, dieną jaučiama daugiau energijos. Pirmąjį mėnesį taip pat stiprėja raumenys – lengviau atlikti pratimus, didėja pakartojimų skaičius, gerėja judesių technika. Vis dėlto pastebimam raumenų masės augimui ir ryškesniems kūno formų pokyčiams paprastai prireikia bent trijų mėnesių nuoseklaus darbo“, – sako K. Gelažnikaitė.
Be to, trenerė pabrėžia, kad rezultatams įtakos turi ne tik treniruotės, bet ir mityba, miego kokybė bei patiriamas stresas.
Trys patarimai pradedantiesiems
Vienas svarbiausių pirmojo sporto mėnesio uždavinių – nepersistengti. Pasak trenerės, pradėjus sportuoti neretai užplūsta entuziazmas, skatinantis sporto salėje lankytis kone kasdien. Tačiau tokį tempą ilgainiui sunku išlaikyti, o per didelis fizinis krūvis gali ne tik išsekinti, bet ir sumažinti motyvaciją.
„Pirmoji savaitė turėtų būti skirta ne maksimaliam krūviui, o tam, kad organizmas pamažu priprastų prie fizinio aktyvumo. Pradedantiesiems rekomenduoju tris 30–40 minučių trukmės treniruotes per savaitę, tarp jų paliekant bent po vieną poilsio dieną. Pavyzdžiui, pirmadienį galima atlikti viso kūno jėgos treniruotę, trečiadienį rinktis lengvą kardio treniruotę, o penktadienį vėl grįžti prie jėgos pratimų. Svarbiausia nepersistengti – po treniruotės turėtumėte jaustis taip, lyg dar galėtumėte šiek tiek pasportuoti“, – pataria K. Gelažnikaitė.
Ne mažiau svarbu daugiau judėti ir už sporto salės ribų. Vienas paprasčiausių būdų – vaikščiojimas, kurį dažnai nuvertiname. Trenerė pradedantiesiems rekomenduoja siekti vidutiniškai 7–8 tūkst. žingsnių per dieną arba kasdien nueiti 1,5–2 tūkst. žingsnių daugiau nei įprastai. Toks tikslas leidžia palaipsniui didinti fizinį aktyvumą ir lengvai stebėti savo pažangą.
Galiausiai trenerė rekomenduoja didelius tikslus suskaidyti į mažesnius ir iš anksto planuoti treniruotes.
Pavyzdžiui, vietoj siekio per mėnesį iš esmės pakeisti kūno formas, galima įsipareigoti reguliariai sportuoti arba pagerinti konkretaus pratimo rezultatą.
Pažangą rodo ne svarstyklės
Pradėjus sportuoti sporto salėje, kūno svoris ne visada yra tinkamiausias rodiklis pažangai vertinti. Stiprinant raumenis ir mažėjant riebalinio audinio kiekiui, svoris gali išlikti panašus ar net padidėti. Tam įtakos turi ir organizme susikaupę skysčiai, todėl vien svarstyklių rodmenimis pasikliauti nereikėtų.
„Kūno svoris yra vienas nepastoviausių rodiklių – jis gali svyruoti dėl suvartojamo vandens ir druskos kiekio, miego kokybės ar pradėjus sportuoti raumenyse besikaupiančių skysčių. Todėl pažangą rekomenduoju vertinti ne tik pagal svarstyklių rodmenis, bet ir stebint kūno apimtis, jėgos bei ištvermės pokyčius. Pavyzdžiui, jei po mėnesio galite atlikti daugiau atsispaudimų ar tą patį atstumą nueiti mažiau pavargdami, tai jau rodo, kad fizinis pajėgumas gerėja“, – aiškina K. Gelažnikaitė.
Verta stebėti ir kitus rodiklius: kasdienį fizinį aktyvumą, širdies ritmą, miego trukmę bei savijautą po treniruočių. Šiuos duomenis patogiau kaupti naudojantis išmaniaisiais įrenginiais.
Išmanieji laikrodžiai, tokie kaip „Samsung Galaxy Watch9“, leidžia stebėti kasdien nueinamus žingsnius, širdies ritmą ir treniruočių duomenis. Jame esanti funkcija „Daily Cardio Load“ padeda įvertinti pastarųjų dienų fizinį krūvį, o miego stebėjimo duomenys ir „Energy Score“ (energijos balas) suteikia papildomos informacijos apie organizmo atsistatymą.
Pasak trenerės, vertingiausia stebėti ne pavienius rodiklius, o jų pokyčius per ilgesnį laiką. Pavyzdžiui, palaipsniui mažėjantis ramybės pulsas gali rodyti gerėjančią širdies ir kraujagyslių sistemos būklę. Miego ir energijos rodikliai taip pat gali padėti suprasti, kaip organizmas prisitaiko prie didėjančio krūvio.
Kaip neprarasti motyvacijos po pirmųjų savaičių?
Pasak trenerės, pirmąjį mėnesį svarbiausia ne siekti kuo greitesnių rezultatų, o pradėti formuoti įprotį reguliariai judėti ir atrasti mėgstamą fizinę veiklą. Tam naudinga išbandyti skirtingas treniruotes, pasirinkti sau tinkamą krūvį ir nespausti savęs dėl kiekvieno praleisto užsiėmimo.
„Ilgainiui svarbiausia tampa ne motyvacija, o susiformavęs įprotis. Reguliarumą išlaikyti padeda iš anksto suplanuotos treniruotės, aiškus savaitės grafikas ir realistiški tikslai. Net ir tomis dienomis, kai trūksta noro ar energijos, geriau skirti bent 15 minučių lengvam fiziniam aktyvumui, nei visai atsisakyti judėjimo. Taip pat naudinga sportuoti su draugais, grupėje ar trenerio priežiūroje – kitų žmonių palaikymas padeda išlikti nuosekliems. Vis dėlto svarbiausia atrasti tokią fizinę veiklą, kuri teiktų malonumą, nes būtent ją lengviausia paversti ilgalaikiu įpročiu“, – pabrėžia K. Gelažnikaitė.
Pradedantiesiems šį procesą gali palengvinti trenerio pagalba. Siekdamos paskatinti žmones pradėti sportuoti, bendrovės „Samsung“ ir „Gym+“ pristato bendrą 30 dienų iššūkį. Jo metu vienam „Gym+“ lankytojui bus suteikta galimybė mėnesį sportuoti su profesionalios trenerės priežiūra, išsikelti realistiškus tikslus ir stebėti savo pažangą. Iniciatyva skirta tiems, kurie nori pradėti sportuoti, tačiau nežino, nuo ko pradėti, arba neturi galimybių naudotis asmeninio trenerio paslaugomis.
Nors per 30 dienų naujas įprotis dar nebūtinai susiformuos, mėnesio gali pakakti, kad žmogus atrastų sporto teikiamą malonumą ir padėtų pagrindą ilgalaikiams pokyčiams.
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