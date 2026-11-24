Ką iš tiesų parodo VO₂ max?
VO₂ max – tai maksimalus deguonies kiekis, kurį organizmas gali pasisavinti intensyvaus fizinio krūvio metu. Dažniausiai jis išreiškiamas mililitrais deguonies kilogramui kūno masės per minutę.
„Paprastai tariant, VO₂ max parodo, kaip efektyviai kartu dirba plaučiai, širdis, kraujotaka ir raumenys. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo didesnis žmogaus fizinis pajėgumas ir tuo ilgiau jis gali sportuoti nepavargdamas“, – aiškina gydytoja U. Vanagė.
Anot specialistės, VO₂ max galima laikyti vienu svarbiausių kardiorespiracinio fizinio pajėgumo rodiklių. Jis svarbus ne vien sportininkams ar žmonėms, siekiantiems geresnių sporto rezultatų.
„Amerikos širdies asociacija net yra pasiūliusi kardiorespiracinį pajėgumą vertinti kaip savotišką „gyvybinį rodiklį“, nes jis ne tik susijęs su sportine ištverme, bet ir stipriai prognozuoja ilgalaikę sveikatą“, – sako U. Vanagė.
Tie patys laiptai, bet visiškai skirtingas krūvis
Tad, kodėl tas pats lipimas laiptais vienam atrodo beveik nepastebimas, o kitam tampa rimtu išbandymu? Kaip teigia gydytoja, atsakymas slypi tame, kokią dalį savo maksimalaus pajėgumo žmogus tuo metu naudoja.
„Atliekant tą patį fizinį darbą, geriau treniruotam žmogui jis sudaro mažesnę jo maksimalaus pajėgumo dalį. Todėl širdis ir kvėpavimo sistema turi dirbti santykinai mažiau intensyviai – pulsas ir kvėpavimas didėja lėčiau, o krūvis jaučiamas lengvesnis“, – sako gydytoja.
Pavyzdžiui, lipimas laiptais vienam žmogui gali sudaryti tik 40–50 proc. jo maksimalaus aerobinio pajėgumo, todėl jis jaučia tik nedidelį nuovargį. Kitam žmogui tas pats lipimas gali pareikalauti 70–80 proc. jo pajėgumo, todėl jam daug greičiau padažnėja pulsas, kvėpavimas ir atsiranda dusulio pojūtis. Tačiau dusulys nebūtinai reiškia vien prastą fizinę formą. Jis gali būti susijęs ir su kitais veiksniais.
„Dusulys gali atspindėti mažesnį kardiorespiracinį pajėgumą, mažesnį treniruotumą, silpnesnę širdies ir kraujotakos sistemos funkciją. Taip pat kitus veiksnius, pavyzdžiui, anemiją, antsvorį ar kvėpavimo sistemos sutrikimus“, – teigia specialistė.
Todėl vien iš to, kaip žmogus jaučiasi lipdamas laiptais, VO₂ max nustatyti ar diagnozuoti jo sumažėjimo negalima. Tai veikiau vienas iš orientacinių fizinio pajėgumo signalų.
Net burnos bakterijos gali turėti reikšmės
Nors reguliarus fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių būdų gerinti VO₂ max, fizinis pajėgumas nėra vien sporto salėje praleistų valandų rezultatas.
„Didelę reikšmę turi genetika ir amžius. Bėgant metams kardiorespiracinis pajėgumas natūraliai mažėja, tačiau reguliarus judėjimas šį procesą gali pastebimai sulėtinti. Ne mažiau svarbus miegas. Jo trūkstant gali prastėti fizinė ištvermė, o organizmui tampa sunkiau atsistatyti po krūvio. Svarbi ir mityba: jeigu žmogus gauna per mažai energijos, angliavandenių, baltymų, skysčių ar mikroelementų, fizinis pajėgumas taip pat gali nukentėti“, – pabrėžia gydytoja.
Vienas netikėtesnių veiksnių, galinčių būti susijusių su fiziniu pajėgumu, yra burnos mikrobiota. Tam tikros burnoje gyvenančios bakterijos dalyvauja procesuose, kurių metu su maistu gaunami nitratai paverčiami nitritais. Vėliau organizme iš jų gali susidaryti azoto oksidas.
„Šis procesas svarbus todėl, kad azoto oksidas dalyvauja reguliuojant kraujagyslių tonusą ir gali būti reikšmingas dirbančių raumenų aprūpinimui deguonimi“, – aiškina U. Vanagė.
Geresnei ištvermei nebūtina iš karto bėgti intervalų
Vienas iš geriausiai Vo₂ max padidinančių veiksnių – fizinis aktyvumas. Tačiau dabartiniais duomenimis net 1,8 milijardo suaugusiųjų pasaulyje juda nepakankamai. Žinoma, žmogui, kuris ilgą laiką gyveno gana sėsliai, vien mintis apie intensyvias treniruotes gali atrodyti atgrasanti. Tačiau gydytoja pabrėžia, kad pradėti galima daug paprasčiau.
„Ištvermei pagerinti nebūtina iš karto pradėti bėgti intervalus ar treniruotis iki išsekimo. Žmogui, kuris iki tol buvo mažai aktyvus, reikšmingą naudą gali duoti spartus vaikščiojimas, važiavimas dviračiu, plaukimas, lipimas laiptais, ilgesni pasivaikščiojimai ir palaipsniui didinamas kasdienis aktyvumas“, – vardija U. Vanagė.
Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiesiems rekomenduoja per savaitę sukaupti 150–300 minučių vidutinio intensyvumo aerobinės veiklos arba 75–150 minučių intensyvios veiklos, taip pat bent du kartus per savaitę atlikti jėgos pratimus. Svarbus ir paprastesnis pokytis – mažiau sėdėti. Net dalies sėdimo laiko pakeitimas lengvu judėjimu jau gali būti naudingas sveikatai.
„Kai jau susiformuoja pagrindinis fizinis pasirengimas, VO₂ max ypač efektyviai gali gerinti intervalinės treniruotės, kai trumpesni intensyvesnio krūvio periodai kaitaliojami su lengvesniais intarpais. Svarbiausia ne iš karto sportuoti maksimaliai, o nuosekliai didinti krūvį ir leisti organizmui adaptuotis. Greta fizinio aktyvumo tam tikrą papildomą vietą gali užimti ir aktyviems žmonėms skirti maisto papildai „Epigenix Raumenų ištvermė VO₂ max“. Pavyzdžiui, burokėlių sudėtyje esantys nitratai organizme dalyvauja nitratų–nitritų–azoto oksido apykaitoje, tai itin svarbu kraujagyslių tonusui ir dirbančių raumenų aprūpinimui deguonimi. Įdomu, kad vartojant burokėlius net 19 proc. sumažėjo deguonies poreikis vidutinio intensyvumo fizinio krūvio metu. L-citrulinas organizme gali didinti arginino prieinamumą, o tai palaiko azoto oksido susidarymą ir taip dar labiau sustiprina burokėlių poveikį. Geležis yra būtina hemoglobino susidarymui, todėl tiesiogiai prisideda prie normalaus deguonies pernešimo krauju į dirbančius audinius. Tiesa, vien tik pristatyti deguonį į raumenis nepakanka – jis turi būti efektyviai panaudotas energijos gamybai. Čia pasitarnauja azoto sistemą veikiančios medžiagos – burokėliai, l-citrulinas, l-argininas. Tuo tarpu beta-alaninas yra aminorūgštis, kuri reguliariai vartojama gali reikšmingai padidinti karnozino kiekį raumenyse. Tai lemia stabilesnį raumenų pH intensyvaus fizinio krūvio metu ir padeda ilgiau išlaikyti energiją fizinio krūvio metu. Svarbu pabrėžti, kad šios medžiagos nepakeičia treniruočių, bet gali papildyti fizinio aktyvumo poveikį, palaikydamos skirtingas ištvermės grandis – kraujotaką, deguonies pristatymą ir raumenų atsparumą nuovargiui“, – pabrėžia gydytoja.
Daugiau treniruočių nebūtinai reiškia daugiau ištvermės
Norint pagerinti fizinį pajėgumą, kartais daugiausia dėmesio skiriama pačiai treniruotei, tačiau ne tam, kas vyksta po jos. O būtent atsistatymo metu organizmas prisitaiko prie patirto krūvio.
„Atsistatymas yra ne mažiau svarbus nei pati treniruotė. Treniruotė sukelia organizmui stresą, tačiau didesnis pajėgumas atsiranda tuomet, kai organizmas turi laiko prie šio streso prisitaikyti“, – sako U. Vanagė.
Todėl principas „kuo daugiau ir kuo sunkiau – tuo geriau“ nebūtinai atneša norimą rezultatą. Jeigu sunkios treniruotės kartojamos pernelyg dažnai, žmogus neišsimiega, jam trūksta baltymų, gali didėti nuovargis, blogėti treniruočių kokybė ir mažėti sportinis pajėgumas. Todėl, pasak specialistės, geras treniruočių planas turėtų numatyti ne tik krūvio progresiją, bet ir lengvesnes dienas, pakankamą miegą, visavertę mitybą bei hidrataciją.
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